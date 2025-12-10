Secciones
Política

La CGT se convoca para definir su estrategia frente a la reforma laboral del Gobierno de Milei

La central sindical se reúne este jueves en Azopardo para fijar una postura unificada sobre el proyecto incluido en las sesiones extraordinarias.

CGT. CGT. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 3 Hs

La Confederación General del Trabajo (CGT) se prepara para reunirse este jueves al mediodía con su consejo directivo, con el objetivo de definir una postura común frente a la flexibilización laboral incluida por el gobierno de Javier Milei en el paquete de sesiones extraordinarias. 

La convocatoria fue realizada por los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, quienes citaron a la dirigencia a concentrarse en la histórica sede de Azopardo, en la Capital Federal, para debatir el avance oficial.

Según fuentes sindicales, la reunión se desarrollará en un clima tenso, ya que el bloque mayoritario de la central planea expresar un rechazo explícito al borrador trabajado por el gobierno libertario en las últimas semanas. La discusión interna se reactivó tras la ausencia de Gerardo Martínez, jefe de la Uocra y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, en la última reunión del Consejo de Mayo, donde la administración Milei presentó las conclusiones preliminares de su propuesta destinada al Congreso, consignó el diario "Ámbito".

Cristian Jerónimo adelantó que la iniciativa oficial “es regresiva” y criticó la falta de un ámbito de negociación genuino. El dirigente enfatizó que, sin una mesa formal que incluya al mundo del trabajo, la CGT no apoyará cambios que impliquen retrocesos en derechos adquiridos. Su postura anticipa el tono que predominará en el encuentro de este jueves.

Además de la deliberación interna, la central obrera participará hoy de otro encuentro: a las 17, la cúpula de la CGT fue convocada al Congreso por el bloque de senadores del PJ, con el objetivo de analizar el contenido de la reforma laboral y escuchar la visión sindical antes de que el proyecto llegue a la Cámara alta. La convocatoria suma presión sobre el oficialismo, que aún no definió la fecha de publicación del texto definitivo.

En los pasillos oficiales, la demora genera desconcierto. En la Casa Rosada reconocen que la difusión de la reforma laboral se está postergando más de lo previsto, mientras se revisan artículos sensibles y se evalúa el impacto político de cada modificación. Esta dilación ya provocó gestos de impaciencia en la CGT, que sigue de cerca cada movimiento de La Libertad Avanza (LLA).

La jornada de este jueves, con la reunión interna en Azopardo y la visita al Senado, se perfila como un punto clave. La central obrera busca consolidar su estrategia frente a un proyecto que, según afirman, no fue debatido con quienes representan a los trabajadores.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaCasa RosadaUnión Obrera de la Construcción de la República ArgentinaConfederación General del TrabajoCongreso de la NaciónGerardo MartínezGobierno nacional
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético
1

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?
2

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica
3

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

La sonrisa de la macro; la pobreza de la micro
4

La sonrisa de la "macro"; la pobreza de la "micro"

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente
5

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren
6

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Más Noticias
Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Fernando Burlando juró como abogado en Tucumán y anticipó su presencia constante: “Voy a venir seguido”

Fernando Burlando juró como abogado en Tucumán y anticipó su presencia constante: “Voy a venir seguido”

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Alerta internacional por la gripe H3N2: qué síntomas genera y quiénes están en mayor riesgo

Alerta internacional por la gripe H3N2: qué síntomas genera y quiénes están en mayor riesgo

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

El Gobierno nacional ya tiene el proyecto de reforma laboral y ahora busca los votos

El Gobierno nacional ya tiene el proyecto de reforma laboral y ahora busca los votos

Comentarios