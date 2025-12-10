La CGT se convoca para definir su estrategia frente a la reforma laboral del Gobierno de Milei

Además de la deliberación interna, la central obrera participará hoy de otro encuentro: a las 17, la cúpula de la CGT fue convocada al Congreso por el bloque de senadores del PJ, con el objetivo de analizar el contenido de la reforma laboral y escuchar la visión sindical antes de que el proyecto llegue a la Cámara alta. La convocatoria suma presión sobre el oficialismo, que aún no definió la fecha de publicación del texto definitivo.