La CGT se convoca para definir su estrategia frente a la reforma laboral del Gobierno de Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) se prepara para reunirse este jueves al mediodía con su consejo directivo, con el objetivo de definir una postura común frente a la flexibilización laboral incluida por el gobierno de Javier Milei en el paquete de sesiones extraordinarias.
La convocatoria fue realizada por los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, quienes citaron a la dirigencia a concentrarse en la histórica sede de Azopardo, en la Capital Federal, para debatir el avance oficial.
Según fuentes sindicales, la reunión se desarrollará en un clima tenso, ya que el bloque mayoritario de la central planea expresar un rechazo explícito al borrador trabajado por el gobierno libertario en las últimas semanas. La discusión interna se reactivó tras la ausencia de Gerardo Martínez, jefe de la Uocra y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, en la última reunión del Consejo de Mayo, donde la administración Milei presentó las conclusiones preliminares de su propuesta destinada al Congreso, consignó el diario "Ámbito".
Cristian Jerónimo adelantó que la iniciativa oficial “es regresiva” y criticó la falta de un ámbito de negociación genuino. El dirigente enfatizó que, sin una mesa formal que incluya al mundo del trabajo, la CGT no apoyará cambios que impliquen retrocesos en derechos adquiridos. Su postura anticipa el tono que predominará en el encuentro de este jueves.
Además de la deliberación interna, la central obrera participará hoy de otro encuentro: a las 17, la cúpula de la CGT fue convocada al Congreso por el bloque de senadores del PJ, con el objetivo de analizar el contenido de la reforma laboral y escuchar la visión sindical antes de que el proyecto llegue a la Cámara alta. La convocatoria suma presión sobre el oficialismo, que aún no definió la fecha de publicación del texto definitivo.
En los pasillos oficiales, la demora genera desconcierto. En la Casa Rosada reconocen que la difusión de la reforma laboral se está postergando más de lo previsto, mientras se revisan artículos sensibles y se evalúa el impacto político de cada modificación. Esta dilación ya provocó gestos de impaciencia en la CGT, que sigue de cerca cada movimiento de La Libertad Avanza (LLA).
La jornada de este jueves, con la reunión interna en Azopardo y la visita al Senado, se perfila como un punto clave. La central obrera busca consolidar su estrategia frente a un proyecto que, según afirman, no fue debatido con quienes representan a los trabajadores.