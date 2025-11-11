Colegios privados: “El decreto nacional no impacta directamente en Tucumán”

El reciente decreto 787/2025 del Gobierno nacional, que elimina los topes anuales en las cuotas de los colegios privados sin aporte estatal, generó preocupación entre las familias y las instituciones educativas. Sin embargo, el director de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación de Tucumán, Roberto Fabián Day, aclaró a LA GACETA que la medida no tendrá un impacto directo en la provincia y que los establecimientos subvencionados seguirán regulados por la normativa local.
“El decreto deroga una disposición de 1993 que obligaba a todos los colegios, con o sin aporte estatal, a informar anticipadamente los valores de matrícula y cuotas. Eso tenía sentido en contextos de estabilidad económica, pero hoy resulta impracticable”, dijo.
El funcionario recordó que, tras la transferencia de las competencias educativas de la Nación a las provincias en los años 90, Tucumán cuenta con su propia regulación, que establece una fórmula de cálculo para determinar los aranceles de las instituciones con aporte estatal. “Esa normativa sigue plenamente vigente”, aclaró.
Trabajo conjunto con las cámaras educativas
Day detalló que la Dirección de Educación de Gestión Privada trabaja junto con las cámaras que nuclean a los colegios en una nueva forma de determinación de aranceles, que podría entrar en vigencia en 2026.
“Estamos avanzando en un proyecto donde se establecerán bandas de acuerdo con los porcentajes de subvención que recibe cada colegio. La idea es dar previsibilidad tanto a las familias como a las instituciones”, señaló.
El objetivo, dijo, es encontrar un equilibrio: “Queremos garantizar un arancel óptimo que permita sostener el funcionamiento de los colegios, pero sin que resulte inaccesible para las familias. Es una manera de evitar que se sobrecargue la matrícula del sistema estatal”.
Libertad acotada para los colegios sin subsidios
En cuanto a las instituciones que no reciben aporte estatal, Day aclaró que el Ministerio no regula directamente sus aranceles, pero eso no implica que puedan cobrar lo que deseen sin consecuencias.
“Los colegios sin subvención tienen libertad para fijar sus cuotas, pero eso no significa vía libre. Del otro lado están las familias, que pueden decidir trasladar a sus hijos a otro establecimiento si consideran que el valor es excesivo. Es, en definitiva, una regulación de mercado”, explicó.
Por último, llevó tranquilidad al señalar que el decreto nacional no modifica el marco regulatorio provincial. “En Tucumán, las instituciones con aporte estatal continuarán sujetas a los mecanismos de control y actualización previstos por nuestra normativa. No hay cambios en ese sentido”.