Colegios privados: “El decreto nacional no impacta directamente en Tucumán”

El reciente decreto 787/2025 del Gobierno nacional, que elimina los topes anuales en las cuotas de los colegios privados sin aporte estatal, generó preocupación entre las familias y las instituciones educativas. Sin embargo, el director de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación de Tucumán, Roberto Fabián Day, aclaró a LA GACETA que la medida no tendrá un impacto directo en la provincia y que los establecimientos subvencionados seguirán regulados por la normativa local.