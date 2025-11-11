Secciones
Colegios privados: “Quienes autorizan los aumentos de las cuotas en Tucumán somos nosotros”, afirmó Jaldo

El gobernador explicó que la Provincia continuará brindando subsidios a las instituciones, y que cualquier cambio será analizado junto a las autoridades competentes.

Hace 1 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió este martes al incremento en las cuotas de los colegios privados y aclaró que el Gobierno de Tucumán mantiene la facultad de autorizar los ajustes en los aranceles de esas instituciones.

“Nosotros hasta hoy venimos trabajando, no solo poniéndonos de acuerdo, venimos autorizando en los tiempos y los montos que los colegios privados actualizan las cuotas. Esa es una facultad que tiene el gobierno de la provincia hoy”, afirmó.

Jaldo destacó, además, que el Ejecutivo provincial sostiene económicamente a los establecimientos de gestión privada. “Les venimos haciendo aportes y subsidios para que puedan funcionar, es decir, aportes y subsidios que les permiten mantener sus costos fijos en materias laborales, en prestaciones de servicio y en la mejora edilicia de sus instituciones”, explicó.

Consultado sobre eventuales medidas dispuestas por la Nación en esta materia, el gobernador reconoció que se trata de un tema “nuevo” para la Provincia. “La verdad que es nuevo, y yo recién me estoy enterando. Esto seguramente lo tendremos que conversar con la ministra de Educación, con el ministro de Economía, y hoy no estamos en condiciones de dar una respuesta”, señaló.

Finalmente, Jaldo reiteró que, hasta el momento, los movimientos en las cuotas de los colegios privados en Tucumán son autorizados por el Ministerio de Educación provincial, y que cualquier cambio será analizado junto a las autoridades competentes.

