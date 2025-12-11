Aumentos y morosidad: cierre de año crítico en los colegios privados

En la gestión privada independiente, Torres describió un escenario similar, pero aún más crítico. “Ha sido un año muy difícil. La morosidad promedia el 40%. Muchos padres ya no priorizan la cuota escolar; pagan otras cosas antes, y los colegios no tenemos ningún instrumento legal para intimar el pago ni para cortar el servicio. Pasamos de estar primeros en la lista de prioridades a estar últimos”, dijo.