Córdoba ya tiene la primera ruta del motorhome del país: cuáles son los 10 puntos a visitar

Esa provincia ofrece el primer corredor especialmente diseñado para viajeros en motorhomes y casas rodantes. Cuáles son los 10 sitios ideales para el turismo itinerante.

Hace 2 Hs

Córdoba se posiciona como pionera en turismo itinerante con la inauguración de la primera Ruta del Motorhome del país, un circuito pensado especialmente para quienes viajan en casas rodantes y motorhomes. La iniciativa, que ya cuenta con 10 puntos estratégicos equipados con servicios esenciales gratuitos: agua potable, carga y descarga de aguas grises y negras, y espacios señalizados, con el objetivo de fortalecer el movimiento económico en distintas localidades.

El lanzamiento coincide con un fenómeno que viene creciendo en todo el país, donde cada vez más argentinos eligen el turismo rodante por la flexibilidad del viaje, la conexión con la naturaleza y la posibilidad de definir el itinerario sin depender de hospedajes. La simplificación de normativas para la homologación de vehículos y el aumento en la producción local de campers y casas rodantes también contribuyeron al auge del sector.

En ese contexto, Córdoba se convierte en la primera provincia con una red de servicios pensada para motorhomes. De esta manera, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, sostiene que “esto nos permite potenciar la economía regional y así acompañar un segmento turístico que crece año a año. Cada punto que inauguramos fortalece la red provincial y ofrece nuevas oportunidades para que los viajeros disfruten del destino”.

Un recorrido por los 10 destinos imperdibles

Los primeros 10 puntos disponibles para los viajeros que opten por la Ruta del Motorhome son los siguientes:

1- Almafuerte – Complejo Piedras Moras

Es única en Argentina por contar con un lago propio, el Lago Piedras Moras, reconocido por el Instituto Nacional del Agua (INA) como uno de los más limpios y preservados de la provincia. Ideal para buceo, kayak, pesca deportiva y paseos en bote, el Complejo Piedras Moras ofrece 800 metros de playa de arena fina, paradores con gastronomía local e internacional, espacios para picnic y espectáculos culturales al aire libre. Además, se pueden disfrutar de caminatas alrededor del lago y vistas panorámicas que combinan sierras y agua cristalina.

2- Comuna de Amboy – Plaza Vélez Sarsfield

Es un destino histórico que se destacó entre las décadas del 20’ y del 50’ por ser un centro social y político. Su Plaza Vélez Sarsfield, rodeada de edificios emblemáticos como el Teatro del Libertador y el Palacio Arzobispal, se convierte en punto de encuentro para paseos y actividades culturales. La localidad ofrece senderos cercanos ideales para caminatas, fotografía y experiencias gastronómicas en sus restaurantes y cafeterías típicas, donde se pueden degustar platos regionales con productos frescos.

3- Salsacate – Camping Municipal

En el noroeste cordobés, Salsacate sorprende por su entorno de volcanes, cerros y ríos cristalinos. Su Camping Municipal es perfecto para familias y amantes de la naturaleza, con balnearios para refrescarse, senderos para trekking y miradores panorámicos. La zona es ideal para acampar, realizar picnic, observar aves y disfrutar de la tranquilidad de un lugar aún poco explorado por el turismo masivo.

4- Miramar de Ansenuza – Frente a Plaza Marchiquitos

En el noreste cordobés, este destino es un paraíso para el avistaje de aves, los deportes náuticos, la gastronomía y la naturaleza. Entre atardeceres de colores vibrantes, Miramar de Ansenuza posee una de las maravillas naturales de la provincia de Córdoba y uno de los humedales salinos más grandes del mundo, la Laguna Mar Chiquita.

Se destaca su biodiversidad única, la opción de sumergirse en sus aguas, los deportes náuticos y los paseos en lancha hasta la desembocadura del río Xanaes (Segundo), donde puede verse cómo se unen los colores del agua dulce y la laguna.

5- Villa Tulumba – Balneario Municipal

Agreste y tranquila, Villa Tulumba también se disfruta más allá de sus callecitas coloniales y sus rincones pintorescos. Con asadores, mesas y sillas, el río Suncho es especial para refrescarse en el balneario municipal. Uno de sus imperdibles del lugar, con mucho césped natural para hacer picnic y mateadas es la Laguna del Molle.

6- Serrezuela – Polideportivo Municipal

Serrezuela está ubicada en el departamento Cruz del Eje y la naturaleza es su principal atractivo. Uno de sus puntos más fuertes son las termas de El Quicho, un predio donde sus aguas son elegidas cada día por numerosos turistas. La gastronomía local, en tanto, es otro de sus destacados.

7- Achiras – Oficina de Turismo

Achiras es una localidad situada en el departamento Río Cuarto. La belleza de su paisaje no se funda en su imponencia, sino en la modesta dimensión de sus cerros, ríos y cañadas. Sus vistas panorámicas y sus cascadas conquistan a cada visitante. En cuanto a gastronomía, el lugar ofrece una exquisita variedad de platos regionales como las carnes de cordero y ternero.

8- Los Reartes – Camping de Motorhome “Las Acacias”

Se trata de una de las localidades más antiguas del Valle de Calamuchita. Las calles invitan a un viaje al 1700, con sus muros de adobe y casonas que hablan del pasado. Por la fuerte identidad criolla y la conservación del casco histórico este refugio serrano fue declarado Pueblo Patrio en 2006. Además, se pueden realizar actividades al aire libre como kayak, pesca, caminatas y fotografía, convirtiendo al destino en un punto ideal para turismo familiar y cultural.

9- Río Cuarto – Camping Municipal Villa del Sol

Río Cuarto ofrece un sinfín de posibilidades. El Parque Sarmiento, el Lago Villa Dalcar, el Centro Cultural La Máscara, la Plaza Roca y el Parque Nacional Quebrada del Condorito son parte de sus sitios destacados. Todos los usuarios de la Ruta del Motorhome pueden acceder al Camping Municipal Villa del Sol, que cuenta con 60 parcelas y todos los servicios y equipamientos necesarios.

10- La Granja – Camping La Toma

A poca distancia del Cerro Uritorco se encuentra el Camping La Toma, un sitio privilegiado en un entorno de sierras, ríos y árboles frondosos. El río La Granja, con sus aguas cristalinas, forma ollas naturales y toboganes de piedra que invitan tanto al descanso como a la diversión.


