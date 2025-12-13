Córdoba ya tiene la primera ruta del motorhome del país: cuáles son los 10 puntos a visitar

El lanzamiento coincide con un fenómeno que viene creciendo en todo el país, donde cada vez más argentinos eligen el turismo rodante por la flexibilidad del viaje, la conexión con la naturaleza y la posibilidad de definir el itinerario sin depender de hospedajes. La simplificación de normativas para la homologación de vehículos y el aumento en la producción local de campers y casas rodantes también contribuyeron al auge del sector.