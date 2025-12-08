El feriado movilizó a 1,4 millones de personas y dejó $249.000 millones

El último fin de semana largo del año dejó un importante movimiento turístico en la Argentina. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entre el viernes y el domingo se movilizaron 1.377.810 turistas, un 43,5% más que en el mismo feriado de 2023, y el gasto total alcanzó los $249.370 millones.
Desde la entidad empresaria calificaron el nivel de actividad como “moderado”, aunque destacaron que, a pesar del clima inestable y los pronósticos de tormentas, el desempeño fue sólido y consolidó al feriado de la Inmaculada Concepción como una de las fechas claves previas al inicio de la temporada de verano.
Córdoba, entre los destinos más elegidos
Córdoba volvió a ubicarse entre las provincias más visitadas del país, junto con CABA, Mar del Plata, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia. De acuerdo con datos de la Agencia Córdoba Turismo, unos 180.000 turistas recorrieron la provincia durante el fin de semana, generando un impacto económico estimado en $22.000 millones.
El titular del organismo, Darío Capitani, calificó el balance como “positivo” y destacó la buena ocupación en destinos como Ansenuza, Punilla, Calamuchita y Traslasierra. Entre los niveles más altos se registraron Balnearia (100%), Miramar de Ansenuza (78%), La Falda (75%) y Villa Carlos Paz (68%), mientras que Córdoba Capital alcanzó una ocupación del 52%.
Expectativa récord por los shows de Shakira
El informe turístico también subrayó la enorme expectativa generada por los dos recitales que Shakira brindará el próximo fin de semana en el Estadio Mario Alberto Kempes. Capitani aseguró que se tratará del evento artístico de mayor impacto económico en la historia de Córdoba.
“La hotelería de la Capital ya se encuentra al 100% de reservas, y el impacto se extenderá a localidades de Sierras Chicas y ciudades como Villa Carlos Paz y Alta Gracia”, indicó. Se estima que unas 120.000 personas visitarán la provincia para asistir a los conciertos y actividades asociadas.
Estadías más cortas y mayor gasto diario
El relevamiento de CAME mostró que la estadía promedio fue de dos noches, por debajo de los 2,6 días registrados en 2023. Esta tendencia responde a la pérdida de poder adquisitivo, que impulsa escapadas más cortas, cercanas y de menor costo.
Aun así, el gasto promedio diario por turista se ubicó en $90.495, lo que representa un incremento real del 8,8% respecto del año pasado. El aumento refleja un mayor esfuerzo de consumo, concentrado principalmente en alojamiento, gastronomía y experiencias turísticas.
El balance turístico de 2025
Según CAME, entre enero y diciembre de 2025 se celebraron ocho fines de semana largos, durante los cuales viajaron 13.342.750 turistas por el país. El movimiento económico total fue de $2.971.578 millones, equivalente a unos US$2.030 millones, confirmando al turismo como uno de los motores clave de la actividad económica.