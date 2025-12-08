El feriado movilizó a 1,4 millones de personas y dejó $249.000 millones

El último fin de semana largo del año dejó un importante movimiento turístico en la Argentina. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entre el viernes y el domingo se movilizaron 1.377.810 turistas, un 43,5% más que en el mismo feriado de 2023, y el gasto total alcanzó los $249.370 millones.