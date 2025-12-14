Secciones
La dieta "anti-dolor": qué comer para proteger tus rodillas después de los 40

Un estudio reveló que un nutriente específico es clave para combatir la artrosis y el desgaste articular. Descubre los alimentos que no pueden faltar en tu mesa.

Hace 1 Hs

Cruzar la barrera de los 40 años trae consigo cambios físicos inevitables. Uno de los más frecuentes es el dolor de rodillas, una molestia que suele acentuarse en quienes han practicado deportes de impacto, pero que puede afectar a cualquiera. Si bien al principio no parece limitante, tratarlo a tiempo es fundamental para no perder calidad de vida.

La buena noticia es que la solución puede estar en tu plato. Mantener una dieta equilibrada y un descanso adecuado son los mejores aliados de tus articulaciones.

El secreto está en la fibra

Más allá de los antiinflamatorios, la clave para frenar el envejecimiento articular parece residir en la fibra. Un estudio publicado en la revista "Annals of the Rheumatic Diseases" analizó la dieta de un grupo de pacientes y arrojó un resultado revelador. Comer más fibra se asocia directamente con un menor riesgo de sufrir dolor de rodillas por artrosis, dijeron en el informe.

Investigadores de la Universidad de Boston respaldaron este hallazgo, al señalar que la fibra actúa como una barrera protectora contra la sintomatología de esta enfermedad.

Una dieta para eliminar el dolor de rodilla

Alimentación rica en fibra para eliminar dolor por artrosis
Los principales grupos de alimentos con contenido de fibra son las frutas, las verduras y los cereales o granos integrales. Puede que en ellos tenga su origen la idea de que cuantos más colores se incluyan entre los ingredientes de un plato, más saludable y equilibrada será la ingesta.

La ingesta diaria recomendada (IDR) de fibra para adultos de entre 19 y 50 años de edad es de 38 gramos al día para hombres y 25 gramos al día para mujeres, según indica Medline Plus, sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Estos son algunos de los alimentos que contienen fibra:

Verduras y legumbres: lechuga, zanahoria cruda, acelga, espinaca, remolacha cocida, champiñones, brócoli, papas y batatas cocidas con cáscara, calabazas, lentejas, porotos negros, arvejas, semilas de girasol nueces, almendras y pistachos.

Frutas: manzana, banana, melón, pera, mandarina, ciruela, higo, kiwi.

Granos: cereales calientes como avena, pan de granos integrales, arroz integral, quínoa, pochoclo, salvado, trigo triturado e inflado.

