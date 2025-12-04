El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra: ¿qué podría suceder?

El cometa 3I/ATLAS probablemente ya viajaba por el espacio mucho antes de la existencia de nuestro sistema solar. Recién descubierto a principios de julio mediante el telescopio ATLAS en Chile, este objeto se distingue por su velocidad vertiginosa y su origen ajeno a nuestra vecindad cósmica. La NASA capturó imágenes del cometa el 16 de septiembre de 2025 con la sonda espacial Lucy, mostrando su cola y halo de gas cuando estaba a 240 millones de millas de distancia.