El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra: ¿qué podría suceder?

Este objeto cósmico, que podría tener más de siete mil millones de años de antigüedad, pasa por nuestro sistema solar antes de desaparecer permanentemente en el espacio profundo.

Un visitante interestelar sumamente antiguo, el cometa 3I/ATLAS, se prepara para su máximo acercamiento a la Tierra en diciembre de 2025. Este objeto cósmico, que podría tener más de siete mil millones de años de antigüedad, pasa por nuestro sistema solar antes de desaparecer permanentemente en el espacio profundo. El cometa resulta inusual, siendo apenas el tercero de origen interestelar confirmado por la ciencia después de 1I/'Oumuamua y 2I/Borisov.

El cometa 3I/ATLAS probablemente ya viajaba por el espacio mucho antes de la existencia de nuestro sistema solar. Recién descubierto a principios de julio mediante el telescopio ATLAS en Chile, este objeto se distingue por su velocidad vertiginosa y su origen ajeno a nuestra vecindad cósmica. La NASA capturó imágenes del cometa el 16 de septiembre de 2025 con la sonda espacial Lucy, mostrando su cola y halo de gas cuando estaba a 240 millones de millas de distancia.

Cuándo pasará el 3I/ATLAS cerca de la Tierra

El acercamiento más próximo del cometa 3I/ATLAS a nuestro planeta ocurrirá el 19 de diciembre. El objeto atravesará nuestro sistema planetario a una rapidez impresionante de aproximadamente 250.000 kilómetros por hora, la velocidad más alta registrada hasta ahora para un visitante de estas características. El tránsito del cometa resulta inofensivo para la Tierra y el resto de los planetas, según asegura la Agencia Espacial Europea (ESA).

Durante su máxima aproximación el 19 de diciembre, el cometa se encontrará del lado opuesto al Sol, a una distancia de 270 millones de kilómetros. Para dimensionar esta distancia, la separación media de la Tierra respecto al Sol se ubica en aproximadamente 150 millones de kilómetros. Después de su encuentro cercano, el cometa envuelto en gas y polvo desaparecerá en las profundidades espaciales sin posibilidad de retorno, según la ESA.

Las rarezas del 3I/ATLAS

El cometa 3I/ATLAS es un verdadero "forastero" cósmico que transporta claves sobre la formación de mundos que se encuentran más allá de nuestro vecindario. Investigadores de la Universidad de Oxford británica estiman que este objeto podría tener más de siete mil millones de años, excediendo en más de tres mil millones de años la edad de nuestro propio sistema solar. Los cometas interestelares son cuerpos celestes originarios de otros sistemas estelares que cruzan el nuestro a gran velocidad.

Además de su longevidad, 3I/ATLAS parece ser significativamente diferente de sus dos antecesores interestelares confirmados. De acuerdo con el centro de investigación astronómica NOIRLab, su diámetro estimado alcanza los 20 kilómetros, una medida considerablemente mayor que la de los otros visitantes espaciales. El astrofísico Chris Lintott explicó el valor científico de este objeto, pues comentó: "Este es un objeto de una parte de la galaxia que nunca hemos visto de cerca". Este cometa además se mueve siguiendo una órbita notablemente más alargada.

