Corina Machado: “Pronto el mundo presenciará el regreso de los nuestros a casa, y yo estaré allí”

La advertencia democrática

El discurso incluyó una reflexión universal sobre el peligro de los populismos. "Incluso la democracia más fuerte se debilita cuando sus ciudadanos olvidan que la libertad no es algo que debamos esperar, sino algo a lo que debemos dar vida", advirtió, al recordar cómo en Venezuela "el cabecilla de un golpe militar fue elegido presidente" bajo la ilusión de que el carisma podía reemplazar al Estado de derecho.