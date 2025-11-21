Cuáles son y cómo inscribirse en los cursos a distancia del Portal Empleo del Gobierno

Para anotarse hay que ingresar al Portal Empleo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (portalempleo.gob.ar/buscadorcursos?provincia=TUCUMAN); consultar la ficha de cada curso; elegir uno y preinscribirse. Luego, unos días antes del inicio, se recibe un correo electrónico de confirmación si hay vacantes. Esta es una gran forma de aprovechar recursos locales para capacitarse sin moverse ni gastar dinero, y abrir nuevas posibilidades laborales.