Cuáles son y cómo inscribirse en los cursos a distancia del Portal Empleo del Gobierno

En Tucumán existe una oportunidad concreta para capacitarse desde casa: el Gobierno, por medio del Portal Empleo, ofrece cursos y talleres virtuales para que jóvenes y adultos fortalezcan sus habilidades, y mejoren su capacidad de conseguir trabajo. La iniciativa ofrece formaciones gratuitas, con temáticas diversas, para adaptarse a distintos intereses y necesidades laborales.
Los cursos disponibles cubren áreas muy variadas. Hay desde talleres para emprendedores, como “Herramientas para emprender”, hasta cursos de construcción, como “Refacciones domiciliarias”. También están disponibles capacitaciones en informática y tecnología digital; higiene y seguridad laboral, y panadería y gastronomía. Todos estos cursos se pueden encontrar en el buscador del Portal Empleo del Gobierno de Tucumán.
Una parte de la oferta se realiza en modalidad completamente a distancia, mientras que otros cursos funcionan como “distancia auto asistida”: es decir, con materiales para trabajar por cuenta propia, pero con seguimiento remoto. Esa flexibilidad permite compatibilizar el estudio con otras actividades, como trabajos o estudios presenciales.
La oferta y cómo inscribirse
Entre los cursos disponibles está “Marketing digital”, que es ideal para quienes quieren iniciarse en redes sociales, publicidad en línea o community management. También está el “Taller de Educación Financiera BNA Virtual para emprendedores” pensado para quienes quieren diseñar un proyecto o manejar mejor sus finanzas personales al arrancar algo propio.
Además, se proponen talleres vinculados a la seguridad laboral: por ejemplo, “Derechos y obligaciones en el sistema de riesgos del trabajo” o “Guía práctica sobre el sistema de riesgos del trabajo”. Estos cursos no sólo suman conocimientos importantes para cualquier empleo, sino que también contribuyen a prevenir riesgos y cumplir requisitos legales.
Para anotarse hay que ingresar al Portal Empleo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (portalempleo.gob.ar/buscadorcursos?provincia=TUCUMAN); consultar la ficha de cada curso; elegir uno y preinscribirse. Luego, unos días antes del inicio, se recibe un correo electrónico de confirmación si hay vacantes. Esta es una gran forma de aprovechar recursos locales para capacitarse sin moverse ni gastar dinero, y abrir nuevas posibilidades laborales.