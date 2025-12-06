Secciones
María Corina Machado viajará a Oslo para recibir el Nobel de la Paz bajo un estricto operativo de seguridad

El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, admitió la gravedad del escenario.

MARÍA CORINA MACHADO. Es una mujer que creyó que la política podía ser un acto de dignidad, incluso cuando todo alrededor se derrumbaba. MARÍA CORINA MACHADO. Es una mujer que creyó que la política podía ser un acto de dignidad, incluso cuando todo alrededor se derrumbaba.
Hace 2 Hs

Tras semanas de incertidumbre y amenazas veladas desde el Palacio de Miraflores, se confirmó que María Corina Machado estará presente en Oslo el próximo 10 de diciembre. La líder opositora venezolana viajará a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, en una ceremonia que promete convertirse en un hito de presión diplomática contra Nicolás Maduro.

"Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo", ratificó Kristian Berg Harpviken, portavoz vinculado a la organización. Sin embargo, el hermetismo es total: "Dada la situación de seguridad, no podemos dar detalles sobre la fecha ni la ruta de su traslado", explicó.

El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, admitió la gravedad del escenario, al advertir que el viaje implica un riesgo real ya que "el régimen ha manifestado su intención de quitarla de en medio". El Comité exigió garantías para su integridad tanto en la salida como en su eventual retorno a Venezuela.

Cumbre opositora y respaldo regional

La ceremonia en Noruega funcionará como un escenario de alto voltaje político. Machado se reencontrará con Edmundo González Urrutia, ex candidato presidencial exiliado en España desde septiembre de 2024, quien también confirmó su asistencia tras ser galardonado en Roma por el Instituto Milton Friedman.

El evento contará con un fuerte respaldo de mandatarios latinoamericanos. Han confirmado su presencia el presidente argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa y el panameño José Raúl Mulino

El mensaje de Machado y el factor Trump

En la antesala del viaje, Machado participó virtualmente de un evento en Nueva York, donde aseguró que la oposición está "más organizada que nunca" y agradeció el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, a quien señaló como clave para mantener la transición venezolana como una "prioridad" en la agenda global.

Aunque su partido, Vente Venezuela, convocó manifestaciones en 24 países para el día de la ceremonia, aclararon que no habrá marchas internas debido a la brutal represión que impide garantizar la seguridad de los ciudadanos en las calles venezolanas.

