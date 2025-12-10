“Me parece un espanto”: en una polémica entrevista, Dillom causó la indignación de Pergolini

Dylan León Masa, conocido como "Dillom", fue el último invitado que tuvo Mario Pergolini en "Otro Día Perdido". El rapero y artista del momento se sentó en el diván y sorprendió al programa con su carácter disruptivo, su humor ácido y su transparencia, que lo llevó incluso a criticar a la televisión en medio de la grabación.
Dillom, uno de los cantantes más criticados y referentes del trap argentino, se presentó al programa del martes de Mario Pergolini para hablar tanto de su estilo musical, comentar sobre su futuro profesional y hasta incluso mostrar un talento oculto; todo ello mezclado con humor, ironía y sin ningún tipo de tapujo.
Los nervios de Dillom
El artista se caracteriza por lo que él mismo admitió: "ser muy transparente", y hasta incluso apuntó contra la televisión durante su aparición. Apenas comenzó el programa, el cantante de 23 años ya hizo sus primeras declaraciones polémicas al admitir que estaba nervioso por acudir al programa.
"Lo hablé con la psicóloga porque me da un poco de cosa venir a la tele, no estoy acostumbrado", admitió al ser consultado por Mario Pergolini si creía que ya tenían una relación. Allí fue cuando arrojó una de sus controvertidas frases. "Me parece medio un espanto", se sinceró entre risas. Esa confesión tomó desprevenido a Pergolini, que en ese momento le puso un freno para que no siguiera hablando.
Entre risas, Pergolini enfrentó a Dillom en el diván
Acto seguido, el conductor lo invitó a recostarse en el diván. "Yo soy tu psicóloga", le advirtió. "Dylan, vas a ir a la televisión, ¿cómo te vas a portar esta vez?", le preguntó incisivo. Con inocencia el cantante señaló que "se iba a portar bien, que siempre lo hace". Pergolini le refutó diciendo que la realidad era distinta: "No siempre te portás bien; a veces hacés declaraciones que quedan mal".
Dillom no estuvo de acuerdo y advirtió: "Pero eso no es portarme mal, simplemente soy transparente". Eso provocó la reacción de Pergolini: "Pero si vas a ir a la tele, ¿vas a decir que es una porquería?", a lo que el cantante respondió rápidamente: "soy transparente". Aquella afirmación fue suficiente para convencer al conductor, quien entre risas se levantó para seguir la entrevista.
El cantante admitió que se sentía cómodo con Pergolini, que lo conocía aclarando que "tampoco era su amigo", por lo que le fue más sencillo asistir al programa, aunque reconoció que muchas veces es una "máquina de hacer títulos" con sus polémicas declaraciones.