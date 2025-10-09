Dillom lanza un libro inspirado en Por cesárea: una edición limitada que combina música, arte y autobiografía

Dillom sigue ampliando los límites de su universo artístico. Tras el éxito arrollador de Por cesárea, el disco con el que se consolidó como uno de los artistas más influyentes de la escena actual, el músico anunció el lanzamiento de un libro que llevará el mismo nombre y que funcionará como una extensión visual, conceptual y autobiográfica de su trabajo musical.
El anuncio llegó a través de sus redes sociales, donde presentó la publicación con una estética sobria y elegante: tapas duras negras e ilustraciones similares a las del álbum original. “Interpretación visual del imaginario del disco Por cesárea”, se lee en la promoción, que adelanta también que el libro incluirá fotografías inéditas creadas por Andrés Capasso, el mismo artista detrás del universo visual del disco.
De esta edición se imprimirán solo 1000 copias únicas, lo que la convierte en una pieza de colección para los fanáticos. El libro saldrá a la venta el lunes 13 de octubre y podrá adquirirse en la galería Ruth Benzacar o a través de su tienda online, con un valor de $80.000.
En la página oficial del proyecto se detalla: “Creado por el artista Andrés Capasso, es el primer libro en Argentina que traduce una narrativa editorial en un recorrido musical. El proyecto se llevó a cabo de manera colectiva a lo largo de un año y medio, y reunió a más de 40 profesionales del ámbito artístico y editorial”.
Mientras tanto, Dillom se prepara para un nuevo hito en su carrera: su primer show en el estadio de Vélez, una meta que confirma su lugar en la primera línea de la música argentina contemporánea.
El lanzamiento del libro coincide además con un gesto de reconocimiento que emocionó al artista. En el programa ¡Fa!, conducido por Mex Urtizberea, Nito Mestre versionó “Cirugía”, uno de los temas más emblemáticos de Por cesárea. “Un orgullo enorme que una leyenda como Nito haya elegido una canción mía para versionar”, escribió Dillom en su cuenta de Instagram.
La interpretación, que también contó con los coros de Emme y Mia Folino, dio una nueva dimensión al tema y reafirmó el diálogo generacional entre el rock clásico y la nueva música argentina.
Con Por cesárea, el libro, Dillom confirma que su obra va más allá de lo musical: es un universo artístico en expansión, donde cada formato -disco, imagen o palabra- suma una nueva capa a su identidad creativa.