Estos signos del horóscopo chino entrarán en un período clave durante diciembre

Diciembre es de por sí un tiempo de conclusiones para el horóscopo chino. No solo porque el año se termina, la rutina se reinicia o el calendario está marcado de festividades y nuevos comienzos, sino porque los astros también tienen sus profundas influencias sobre lo que sentimos y cómo nos enfrentamos a lo que viene. En este tiempo de movilización interna y con el cierre lunar más cerca, el horóscopo advierte que es momento de tomar decisiones clave.