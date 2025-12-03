Ludovica Squirru vuelve a marcar el pulso energético del cierre de ciclo con sus predicciones para cada signo del horóscopo chino. En un año atravesado por cambios bruscos y búsquedas de estabilidad, la astróloga detalla cómo se acomodarán las fuerzas para los 12 animales del zodíaco oriental en esta etapa final, donde las decisiones pendientes y los aprendizajes del camino comienzan a tomar forma.
Según su visión, el tramo que resta del año estará cargado de movimientos internos, oportunidades inesperadas y desafíos que invitan a ajustar el rumbo. Con su estilo característico, Squirru anticipa qué puede esperar cada signo en materia emocional, laboral y espiritual, y cuáles serán las claves para cerrar este ciclo de la mejor manera posible.
Horóscopo chino: cómo terminará el año cada signo, según Ludovica Squirru
Rata (involucra a aquellas personas nacidas en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2008): “El mes viene con nuevas habilidades, con la energía a tono. Deberá poner toda su atención en mejorar su entorno para que el clima mental mejore. El trabajo deberá quedarse fuera de casa y solo así mantendrá al margen los dramas”, sostuvo Squirru.
Búfalo (aquellas personas que nacieron en los años 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009): “Encontrarán maneras de restablecer procesos de comunicación con personas a quienes sí aprecia y que podrían ayudarlo a componer malas relaciones en general”.
Tigre (comprende a los nacidos en los años 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010): “Tratarán de meterse en la política, aunque les irá mejor en el campo de la educación. Verán cómo alcanzar el liderazgo de grupos de acuerdo con sus intereses. Es mejor que se diviertan con bobadas”.
Conejo (nacieron en los años 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011): “Quedarán asombrados por lo poco anecdótico de este mes, considerando los desafíos que ha planteado este año. Las emociones, el dinero, las amistades y los amores dejarán de ser un problema”.
Dragón (nacieron en los años 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012): “Recibirán diciembre con agrado, porque necesitará distraerse. Probablemente busquen dirigir grupos e incluso empresas. Podrá hacerlo todo, siempre que se organice”.
Serpiente (nacieron en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001): “Vienen de un mes que no les dio tregua. Sin embargo, es posible que deba buscar ayuda en salud mental. Necesitarán ayuda, paciencia y lugares frescos para sentirse bien”.
Caballo (incluye a aquellas personas nacidas en los años 1966, 1978, 1990, 2002, 2014): “Podría sufrir más de un dolor de cabeza este mes, e incluso roces con la ley. Su prioridad será tener prudencia a punta de meditación y observación del entorno. Vivir en el hoy y en el ahora será la clave”.
Cabra (nacidos en 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015): "Se incrementa la libido y consentirá a la Cabra con emociones gozosas, además de darle capacidad para la empatía. Sentirán que regresa la normalidad y podrán disfrutar del fin de año”.
Mono (comprende a los nacidos en 1968, 1980, 1992, 2004, 2016): “Tendrán tarea, trabajo, responsabilidades que se podrían ir acumulando. Necesitarán organizarse mejor en casa, buscar ayuda en compañeros de trabajo y soltar el teléfono”.
Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017): “La Rata traerá tranquilidad y este mes será como un abrazo que reparará todo lo roto, tanto en lo espiritual como en lo físico”.
Perro (contempla a los nacidos en 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006): “Se sentirán aislados porque la fama trae soledad, pero solo su círculo de amistades leales estará presente, levantándoles el ánimo y acompañándolos. Las caídas enseñan a levantarse”.
Chancho (1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019): “Transitarán la melancolía y la tranquilidad. Si los asalta la ansiedad, será importante que se fijen en lo que tienen que resolver día a día. Podrán vivir un fin de año inspirados, siempre y cuando puedan manejar sus emociones”.