Alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 90 km/h: ¿cuáles son las ocho provincias bajo riesgo?

Las tormentas podrían presentar ocasional caída de granizo y ráfagas de viento

Ocho provincias bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas y vientos. Ocho provincias bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas y vientos. Fuente: Diario Río Negro
Hace 1 Hs

La jornada de martes estará marcada por fenómenos adversos que podrían interrumpir con la regularidad cotidiana de algunas regiones del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ocho provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas y vientos.

El SMN emitió una nueva alerta para las provincias argentinas que se encuentran bajo riesgo por tormentas eléctricas y vientos. A las 05:56h, la entidad climática advirtió que la parte oeste de San Luis, una gran porción de Mendoza, parte de La Pampa, casi toda la extensión de Neuquén, Río Negro, parte del interior de Buenos Aires y el este de Chubut se encuentran bajo amenaza de nivel amarillo. Por otro lado, el sudoeste de esta última provincia y el noroeste de Santa Cruz recibieron la advertencia de la misma severidad por vientos intensos.

Las tormentas se instalarían en las provincias en distintos momentos del día, aunque todas ocurrirían desde la tarde y podrían extenderse hasta la noche. Los vientos de nivel amarillo llegarían a ambas provincias australes por la tarde de este martes.

Alerta amarilla por tormentas

De acuerdo con el SMN, las tormentas consistirán en lluvias y actividad eléctrica de variada intensidad. "Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos; ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual", explicaron desde la entidad climática. En algunas zonas estas últimas medidas pueden variar entre 10 y 20 mm.

Alerta amarilla por vientos

En cuanto a la alerta por viento, el SMN explicó que el "área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h".

Recomendaciones del SMN

Para ambos fenómenos adversos, el SMN proporcionó algunas recomendaciones:

Alerta por tormentas:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por viento:

1- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

2- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

3- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

4- Tené precaución al conducir.

