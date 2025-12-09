Alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 90 km/h: ¿cuáles son las ocho provincias bajo riesgo?

El SMN emitió una nueva alerta para las provincias argentinas que se encuentran bajo riesgo por tormentas eléctricas y vientos. A las 05:56h, la entidad climática advirtió que la parte oeste de San Luis, una gran porción de Mendoza, parte de La Pampa, casi toda la extensión de Neuquén, Río Negro, parte del interior de Buenos Aires y el este de Chubut se encuentran bajo amenaza de nivel amarillo. Por otro lado, el sudoeste de esta última provincia y el noroeste de Santa Cruz recibieron la advertencia de la misma severidad por vientos intensos.