Rusia en una encrucijada

Muchos rusos coinciden en que la corrupción nunca fue tan profunda como ahora. Las maniobras de Putin para perpetuarse en el cargo, junto con la manipulación electoral y el amordazamiento de los medios, han generado una sensación de impotencia social. La anexión de Crimea y la invasión de Ucrania, lejos de aislarlo, reforzaron temporalmente su popularidad gracias a la propaganda estatal.