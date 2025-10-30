Secciones
Tensión EEUU-Rusia: Trump desafía a Putin y reinicia pruebas nucleares en respuesta a "Poseidón"

El republicano señaló que su país posee más armas nucleares que cualquier otro y elogió sus propios esfuerzos para realizar “una actualización de las armas existentes”

Hace 1 Hs

Horas después de que Vladímir Putin confirmara la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear, en lo que fue interpretado como un nuevo desafío a las advertencias de Washington, Donald Trump ordenó al Pentagono de Estados Unidos reiniciar las pruebas de armas nucleares “inmediatamente”.

En su cuenta de la platagorma Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó: “Debido a los programas de prueba de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones”.

Además aseguró que Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país y elogió sus propios esfuerzos para realizar “una actualización y renovación completa de las armas existentes”.

Según Trump, Rusia ocupa el segundo lugar en capacidad nuclear, mientras que China “está muy por detrás, pero estará a la par en cinco años”. El presidente no brindó más precisiones sobre los plazos o la magnitud de las pruebas, solo adelantó que “el proceso comenzará de inmediato”.

El anuncio de Trump llega tras las declaraciones de Putin, quien esta semana destacó la exitosa prueba del dron submarino nuclear Poseidón, y el domingo celebró la evaluación final del misil de crucero Burevéstnik, también de propulsión nuclear y alcance ilimitado.

El líder ruso había revelado en 2018 el desarrollo de un arsenal de armas ultramodernas, entre ellas los misiles Burevéstnik y los drones Poseidón, destinados -según Moscú- a contrarrestar las amenazas de Estados Unidos.

