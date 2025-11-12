Un nuevo video reavivó los rumores sobre el estado de salud de Vladimir Putin

Uno de los episodios más recordados ocurrió en abril de 2022, apenas dos meses después de la invasión rusa a Ucrania, cuando se mostró con una postura tensa y expresión facial inusual durante una reunión con su ministro de Defensa, Sergei Shoigu. En otras ocasiones, se lo ha visto apoyarse en mesas o caminar con dificultad, lo que muchos interpretaron como signos de problemas de movilidad.