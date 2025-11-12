Un nuevo video reavivó los rumores sobre el estado de salud de Vladimir Putin

Un nuevo video del presidente ruso, Vladimir Putin, volvió a encender los rumores sobre su salud. En las imágenes, el mandatario de 73 años aparece con una mano hinchada, venas prominentes y gesto de incomodidad durante una reciente aparición pública, lo que generó preocupación y debate entre analistas y usuarios de redes sociales.
El episodio ocurrió en la ciudad de Samara, durante un encuentro en una cancha de básquetbol, donde Putin conversaba con una activista de la salud sobre la prohibición de los cigarrillos electrónicos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su mano derecha, que parecía dolorida y apretada con fuerza, incluso antes del saludo, mostrando las venas inflamadas.
El video fue difundido ampliamente y despertó nuevas teorías sobre la posibilidad de que el líder del Kremlin esté atravesando una enfermedad grave, que podría ir desde Parkinson hasta algún tipo de cáncer.
“El dictador ruso tiene las manos extremadamente doloridas”, informó el medio de noticias Nexta al compartir las imágenes que rápidamente se viralizaron. Anton Gerashchenko, ex asesor del Ministerio del Interior ucraniano, también se sumó a la polémica al escribir: “¿Qué les pasa a las manos de Putin en este video? Además de estar cubiertas de sangre hasta los codos, sus venas están muy hinchadas”.
Las observaciones se intensificaron especialmente en Ucrania, donde cada gesto y movimiento del presidente ruso --considerado el enemigo número uno del país- es seguido con especial atención, consignó el diario La Nación.
Meses atrás, el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky había hecho una declaración enigmática que volvió a cobrar relevancia tras el video: “Él morirá pronto, y eso es un hecho. Todo llegará a su fin”, expresó en una entrevista con Eurovision News.
Rumores persistentes y silencio del Kremlin
Desde hace años circulan especulaciones sobre el estado de salud de Putin, alimentadas por sus comportamientos en público, ausencias en eventos oficiales y apariciones en las que se lo ha visto con movimientos rígidos o visibles signos de fatiga.
Uno de los episodios más recordados ocurrió en abril de 2022, apenas dos meses después de la invasión rusa a Ucrania, cuando se mostró con una postura tensa y expresión facial inusual durante una reunión con su ministro de Defensa, Sergei Shoigu. En otras ocasiones, se lo ha visto apoyarse en mesas o caminar con dificultad, lo que muchos interpretaron como signos de problemas de movilidad.
Las especulaciones sobre un posible diagnóstico de Parkinson cobraron fuerza tras esos episodios, aunque nunca fueron confirmadas oficialmente.
Durante 2023, las sospechas se profundizaron luego de que el mandatario se ausentara de varios eventos importantes, como las celebraciones de Año Nuevo. En sus apariciones públicas posteriores, se lo notó cansado y con temblores en las manos, lo que llevó a los medios internacionales a cuestionar si su salud se había deteriorado.