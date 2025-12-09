Evelyn Botto blanqueó su romance con Fede Bal en plena transmisión y revolucionó las redes

El rumor del romance no era nuevo. Ya en septiembre una salida a una función teatral había encendido las primeras sospechas. A eso se sumaron declaraciones ambiguas, historias compartidas y, finalmente, la escena decisiva: en el segundo show de Oasis en el estadio Monumental, ambos fueron vistos a los besos durante la previa del recital. La imagen recorrió portales y programas de espectáculos en cuestión de minutos.