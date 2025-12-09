Evelyn Botto blanqueó su romance con Fede Bal en plena transmisión y revolucionó las redes

Después de meses de especulaciones, mensajes elusivos y apariciones públicas que alimentaban el runrún, Evelyn Botto finalmente puso fin al misterio: está de novia con Fede Bal. La confirmación llegó de la manera menos esperada y en el escenario donde la actriz suele mostrarse más auténtica: el vivo de Tapados de Laburo, el programa que conduce en OLGA.
Todo comenzó cuando Botto contaba, entre risas, una anécdota relacionada con su costumbre de hablar dormida. Su compañero de mesa, Nacho Elizalde, le preguntó cómo se había enterado del episodio. Entonces, antes de decir palabra, su sonrisa la delató. “Pero mirá mi cara de tarada, no lo puedo disimular. Me lo contó un chico con el que estoy saliendo”, lanzó sin filtro.
La conversación siguió su curso hasta que Luli González fue más directa: “¿Es Fede Bal?”. Y ahí, sin escapatoria posible, llegó el momento del sincericidio: “Es mi novio, sí”, admitió Evelyn, mientras el estudio estallaba en aplausos, abrazos y un cántico improvisado de “¡está de novia, está de novia!”.
Visiblemente emocionada y algo mareada por la situación, la actriz bromeó: “Ay, me bajó la presión...”. El fragmento no tardó en viralizarse en redes, donde los seguidores celebraron la noticia que muchos intuían desde hacía tiempo.
El rumor del romance no era nuevo. Ya en septiembre una salida a una función teatral había encendido las primeras sospechas. A eso se sumaron declaraciones ambiguas, historias compartidas y, finalmente, la escena decisiva: en el segundo show de Oasis en el estadio Monumental, ambos fueron vistos a los besos durante la previa del recital. La imagen recorrió portales y programas de espectáculos en cuestión de minutos.
La confirmación pública ya había tenido un anticipo el miércoles anterior, cuando Ángel De Brito, en LAM (América), encaró a Botto en un evento y fue al hueso: “Vos y el chico, ¿cómo andan?”. Lejos de esquivar la pregunta, Evelyn contestó segura: “Sí, estamos re calientes, mal”, haciendo referencia al beso monumental que había dado que hablar.
“¿Se van a poner de novios en algún momento?”, insistió el conductor. Botto optó por la honestidad sin etiquetas rígidas: “Estamos saliendo un montón, de hecho. ¿Te gusta la pareja?”. De Brito admitió que lo sorprendía la relación -“A Fede le gustan mucho las bailarinas”-, a lo que Evelyn respondió con humor: “Sí, puede ser. Creo que le gusta el talento”.
La relación, cuentan sus allegados, se fue construyendo de manera espontánea, sin estrategias mediáticas ni presiones externas. Salidas casuales, coincidencias laborales y encuentros que se fueron volviendo cotidianos derivaron en un vínculo que ambos hoy se animan a reconocer públicamente. “Estamos bien, nos bancamos mutuamente y estamos disfrutando”, confió Evelyn puertas adentro.