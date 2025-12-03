Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort: todos los detalles del parto y cómo está la familia

Rocío Marengo y Eduardo Fort viven uno de los días más felices de su vida: este miércoles nació Isidro, el primer hijo de la pareja. La modelo y el empresario se convirtieron en padres tras un parto que se adelantó algunas semanas y que generó emoción en el mundo del espectáculo.
Cómo fue el nacimiento de Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort
La noticia se conoció en Intrusos (América TV), donde Adrián Pallares confirmó el nacimiento del bebé.
“Acaba de nacer el hijo de Rocío Marengo, nació en la semana 34, se adelantó un poquito”, contó el conductor.
Por su parte, Paula Varela agregó tranquilidad al afirmar que tanto Rocío como el bebé se encuentran en buenas condiciones:
“Están bien los dos, felicitaciones a la familia. Rocío estaba entrando en la semana 34 así que seguro va a necesitar quedarse unos días más en el hospital”.
Las horas previas al parto: internación, controles y un video lleno de emoción
En las últimas horas, la modelo había compartido imágenes desde la clínica, ya con el suero colocado, mostrando los fuertes movimientos de su pancita. Ese material generó expectativa entre sus seguidores, que aguardaban la llegada de Isidro.
A fines de noviembre, Rocío había sido internada para mantener controlado el embarazo luego de algunos indicadores que alertaron a su equipo médico. Desde sus redes, la modelo llevó tranquilidad:
“Queremos contarles que con bebito estamos re bien. Sé que muchos nos quieren y se preocupan, por eso quise evitar contar que estamos internados”.
Luego, agregó:
“Con bebito estamos haciendo reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto. Estar con atención de primera me hace sentir segura y tranquila”.
Finalmente, este miércoles llegó el esperado momento.
El conmovedor video de Rocío Marengo antes del nacimiento de Isidro
Horas antes del parto, Rocío había compartido un video muy especial desde Sanatorio Otamendi, donde se veía claramente cómo Isidro se movía dentro de su panza.
“Buen día”, escribió emocionada, junto al emoji de un bebé, mientras acariciaba su vientre. En el video también se la escucha hablarle a su hijo con ternura:
“¿Hay un bebito que se mueve de costado, puede ser?”.
El martes, durante uno de sus últimos controles, la modelo también expresó:
“Con bebito estamos en las mejores manos. Médicos, enfermeras, hotelería, Sanatorio Otamendi, amigos y familia… Con ustedes al infinito y más allá”.
Una pareja consolidada que celebra su primera paternidad
Rocío Marengo y Eduardo Fort llevan más de diez años en pareja y siempre manifestaron su deseo de formar una familia. Hoy, con la llegada de Isidro, concretaron uno de sus sueños más profundos.