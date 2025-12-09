Riesgo espacial en las alturas: la rara llamarada solar que elevó la radiación atmosférica a niveles históricos

Los protones liberados por una llamarada solar viajan a una velocidad cercana a la de la luz, llegando a nuestro planeta en cuestión de minutos. Benjamin Clewer, investigador de clima espacial en la Universidad de Surrey en el Reino Unido, explicó a Space.com en un reciente informe que, si bien la exposición total fue limitada, estos eventos suelen alcanzar su punto máximo justo al comienzo. Según Clewer, la exposición a dichos niveles de radiación durante más de 12 horas habría excedido el límite oficialmente considerado seguro para un feto en el caso de una mujer embarazada.