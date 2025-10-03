Se conoció cómo es el perfil de Fede Bal en una app de citas: “La usa cuando viaja”

El hallazgo del perfil de Federico Bal en la aplicación de citas Bumble desató sorpresa y comentarios en el ciclo Ya fue todo, que se transmite por YouTube. Los conductores analizaron no solo el contenido de su presentación, sino también la elección del inglés para describirse, un detalle que el propio hijo de Carmen Barbieri había explicado tiempo atrás: utiliza la app cuando viaja por el mundo con su programa de televisión.