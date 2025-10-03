Secciones
EspectáculosFamosos

Se conoció cómo es el perfil de Fede Bal en una app de citas: “La usa cuando viaja”

El reciente ganador del Martín Fierro redactó su presentación en inglés; en paralelo, fue visto a los besos con una cronista tras la gala.

Se conoció cómo es el perfil de Fede Bal en una app de citas: “La usa cuando viaja”
Hace 1 Hs

El hallazgo del perfil de Federico Bal en la aplicación de citas Bumble desató sorpresa y comentarios en el ciclo Ya fue todo, que se transmite por YouTube. Los conductores analizaron no solo el contenido de su presentación, sino también la elección del inglés para describirse, un detalle que el propio hijo de Carmen Barbieri había explicado tiempo atrás: utiliza la app cuando viaja por el mundo con su programa de televisión.

Durante la transmisión, Barbie Gyalay relató que una amiga encontró el perfil de Bal en la plataforma y le envió capturas. “A ver, esto está en inglés y yo digo: qué raro. Entonces me pongo a googlear. La Crity había mostrado hace unos meses que este perfil existía. Yo obviamente le dije a mi amiga: grabá pantalla y mostrame todo el perfil”, contó.

El debate avanzó sobre el funcionamiento de Bumble. Castelo explicó que, a diferencia de Tinder, allí la mujer es la que debe iniciar la conversación tras un match, y que hay un plazo de 24 horas para hacerlo.

La autenticidad del perfil fue otro punto clave. Gyalay primero dudó: “Yo le digo: no debe ser él”. Sin embargo, luego aclaró: “Ahí dice verificado por foto. Supongo que claramente es él. Además, había explicado que lo tiene en inglés porque lo usa para otros países, ya que con ‘Resto del Mundo’ viaja seguido”.

Cómo se describe Fede Bal en Bumble

Según lo mostrado en el programa, el conductor y actor se define como un hombre simple, amante de la comida, los videojuegos, la música y las películas de terror. En su presentación, escrita en inglés, cuenta: “En este momento estoy viajando alrededor del mundo con uno de los programas de televisión más grandes de viajes en Argentina. Soy actor de teatro y de cine, y me quiero divertir”.

También deja entrever aspectos más personales: reconoce que no sabe si quiere tener hijos y que busca “citas casuales para pasarla bien”. Incluso incluye una anécdota íntima: “El otro día me enteré que decir la verdad puede meterte en problemas, pero se siente muy bien. Mi familia todavía no sabe que choqué el auto de mi padre un verano en la playa”.

El perfil, además, menciona sus bandas musicales favoritas y otros intereses. Gyalay concluyó bromeando con que su amiga le diera like para comprobar si lograba un match.

Entre la app y los flashes del Martín Fierro

El revuelo por la exposición de su perfil coincidió con días de reconocimiento profesional: Bal recibió el Martín Fierro al Mejor Programa de Viajes y Turismo por Por el Mundo (El Trece). Esa misma noche, fue visto celebrando con la cronista Juli Roque, de Los Profesionales de Siempre (El Nueve), con quien compartió apasionados besos en la fiesta posterior a la ceremonia en el Hotel Hilton.

El episodio tomó más fuerza mediática porque, en los días previos, el actor había sido vinculado sentimentalmente con Evelyn Botto. Sin embargo, Bal fue claro: “Estoy soltero”. Roque, por su parte, ratificó esa versión: “Fui a cubrir los premios y después me invitaron a la fiesta. Entre un trago va, un trago viene, nos pusimos a hablar y… Es muy seductor”.

De este modo, Federico Bal vuelve a estar en el centro de la escena tanto por su presente sentimental como por su actividad profesional, combinando el éxito en la televisión con la exposición de su vida personal en las redes y hasta en aplicaciones de citas.

Temas Federico Bal
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alfredo Casero culpó a las víctimas del triple femicidio de Ciudad Evita: ¿Qué querés si te metés con narcos?

Alfredo Casero culpó a las víctimas del triple femicidio de Ciudad Evita: "¿Qué querés si te metés con narcos?"

Lo más popular
Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero
1

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña
2

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
3

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”
4

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”
5

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale
6

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale

Más Noticias
Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

El segundo hombre más rico del mundo donará el 95% de su fortuna: ¿cuál es la razón?

El segundo hombre más rico del mundo donará el 95% de su fortuna: ¿cuál es la razón?

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Comentarios