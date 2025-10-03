Se conoció cómo es el perfil de Fede Bal en una app de citas: “La usa cuando viaja”

El hallazgo del perfil de Federico Bal en la aplicación de citas Bumble desató sorpresa y comentarios en el ciclo Ya fue todo, que se transmite por YouTube. Los conductores analizaron no solo el contenido de su presentación, sino también la elección del inglés para describirse, un detalle que el propio hijo de Carmen Barbieri había explicado tiempo atrás: utiliza la app cuando viaja por el mundo con su programa de televisión.
Durante la transmisión, Barbie Gyalay relató que una amiga encontró el perfil de Bal en la plataforma y le envió capturas. “A ver, esto está en inglés y yo digo: qué raro. Entonces me pongo a googlear. La Crity había mostrado hace unos meses que este perfil existía. Yo obviamente le dije a mi amiga: grabá pantalla y mostrame todo el perfil”, contó.
El debate avanzó sobre el funcionamiento de Bumble. Castelo explicó que, a diferencia de Tinder, allí la mujer es la que debe iniciar la conversación tras un match, y que hay un plazo de 24 horas para hacerlo.
La autenticidad del perfil fue otro punto clave. Gyalay primero dudó: “Yo le digo: no debe ser él”. Sin embargo, luego aclaró: “Ahí dice verificado por foto. Supongo que claramente es él. Además, había explicado que lo tiene en inglés porque lo usa para otros países, ya que con ‘Resto del Mundo’ viaja seguido”.
Cómo se describe Fede Bal en Bumble
Según lo mostrado en el programa, el conductor y actor se define como un hombre simple, amante de la comida, los videojuegos, la música y las películas de terror. En su presentación, escrita en inglés, cuenta: “En este momento estoy viajando alrededor del mundo con uno de los programas de televisión más grandes de viajes en Argentina. Soy actor de teatro y de cine, y me quiero divertir”.
También deja entrever aspectos más personales: reconoce que no sabe si quiere tener hijos y que busca “citas casuales para pasarla bien”. Incluso incluye una anécdota íntima: “El otro día me enteré que decir la verdad puede meterte en problemas, pero se siente muy bien. Mi familia todavía no sabe que choqué el auto de mi padre un verano en la playa”.
El perfil, además, menciona sus bandas musicales favoritas y otros intereses. Gyalay concluyó bromeando con que su amiga le diera like para comprobar si lograba un match.
Entre la app y los flashes del Martín Fierro
El revuelo por la exposición de su perfil coincidió con días de reconocimiento profesional: Bal recibió el Martín Fierro al Mejor Programa de Viajes y Turismo por Por el Mundo (El Trece). Esa misma noche, fue visto celebrando con la cronista Juli Roque, de Los Profesionales de Siempre (El Nueve), con quien compartió apasionados besos en la fiesta posterior a la ceremonia en el Hotel Hilton.
El episodio tomó más fuerza mediática porque, en los días previos, el actor había sido vinculado sentimentalmente con Evelyn Botto. Sin embargo, Bal fue claro: “Estoy soltero”. Roque, por su parte, ratificó esa versión: “Fui a cubrir los premios y después me invitaron a la fiesta. Entre un trago va, un trago viene, nos pusimos a hablar y… Es muy seductor”.
De este modo, Federico Bal vuelve a estar en el centro de la escena tanto por su presente sentimental como por su actividad profesional, combinando el éxito en la televisión con la exposición de su vida personal en las redes y hasta en aplicaciones de citas.