Milei viajará a Noruega para acompañar a María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

La presencia del mandatario argentino responde a una invitación directa de Machado y fue ratificada tanto por la Casa Rosada como por Vente Venezuela, el partido de la dirigente. Este gesto se da en un contexto de máxima tensión diplomática entre Buenos Aires y Caracas, agravada por el asedio a la embajada argentina -donde se encuentran refugiados políticos- y la detención e incomunicación del gendarme argentino Nahuel Gallo.