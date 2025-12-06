Secciones
Milei viajará a Noruega para acompañar a María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

El viaje, sin embargo, está sujeto a una condición determinante: que la propia galardonada pueda asistir.

REACCIÓN. La presencia de Milei en un balcón generó tensión en el recinto. REACCIÓN. La presencia de Milei en un balcón generó tensión en el recinto.
Hace 2 Hs

En una nueva muestra de alineamiento contra el régimen de Nicolás Maduro, el presidente Javier Milei confirmó su intención de viajar a Oslo, Noruega, para asistir el próximo 10 de diciembre a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

El viaje, sin embargo, está sujeto a una condición determinante: que la propia galardonada pueda asistir. Machado, quien permanece en la clandestinidad ante las amenazas de detención, aguarda las garantías de seguridad necesarias para concretar su traslado fuera de Venezuela. Si se confirma su salida, Milei partiría el 9 de diciembre y regresaría al país el viernes 12.

La presencia del mandatario argentino responde a una invitación directa de Machado y fue ratificada tanto por la Casa Rosada como por Vente Venezuela, el partido de la dirigente. Este gesto se da en un contexto de máxima tensión diplomática entre Buenos Aires y Caracas, agravada por el asedio a la embajada argentina -donde se encuentran refugiados políticos- y la detención e incomunicación del gendarme argentino Nahuel Gallo.

Cumbre regional en Oslo

La ceremonia en la capital noruega se perfila como un acto de respaldo regional a la oposición venezolana. Además de Milei, se espera la asistencia de los presidentes Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador), así como la del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia.

Al conocerse la premiación, Milei había enviado un contundente mensaje. "Felicitaciones por este reconocimiento a tu enorme lucha por la defensa valiente de la libertad. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura", había señalado Milei.

Los fundamentos del premio

La Fundación Nobel destacó a Machado como una "figura unificadora" que logró cohesionar a una oposición dividida bajo la exigencia de elecciones libres. "A pesar de las graves amenazas contra su vida, permaneció en el país, una decisión que inspiró a millones. La democracia depende de quienes se niegan a callar y se atreven a dar un paso al frente a pesar del grave riesgo", argumentó el Comité.

