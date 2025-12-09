World Press Photo abre su concurso 2026 y ofrece una oportunidad global para fotoperiodistas

La organización internacional World Press Photo abrió oficialmente la convocatoria para su Concurso 2026, una de las competencias más influyentes del fotoperiodismo y la fotografía documental. La inscripción es gratuita y está disponible para profesionales de cualquier país hasta el 17 de enero de 2026, según informó la organización en su sitio oficial.
Cada edición del concurso reúne historias visuales que muestran conflictos, movimientos sociales, crisis humanitarias, innovaciones y momentos cotidianos capaces de condensar el espíritu de una época.
Una oportunidad que impulsa carreras en todo el mundo
En World Press Photo explicaron que uno de los principales objetivos de la convocatoria es identificar trabajos que reflejen la diversidad de realidades actuales. Por eso, la fundación alienta a profesionales de distintas regiones a enviar sus series y proyectos documentales.
El incentivo no se limita al reconocimiento simbólico. Los ganadores ingresarán a una red internacional que fortalece sus trayectorias y multiplica su alcance. El premio incluye:
- Exhibición en la muestra itinerante global, que recorre más de 80 ciudades y recibe más de cuatro millones de visitantes al año.
- Publicación en el sitio web y plataformas digitales, con una comunidad superior a los dos millones de seguidores.
- Inclusión en el anuario oficial, distribuido en seis idiomas y con más de 30.000 copias alrededor del mundo.
- Además, cada ganador recibirá 1.000 euros.
- Mientras que la Fotografía del Año sumará un premio adicional de 10.000 euros.
En esta categoría también se entregarán cámaras y lentes Fujifilm GFX al ganador y a dos finalistas. La organización invitará a todos los ganadores a un encuentro especial en Ámsterdam, donde se realizará la ceremonia y se entregarán los premios físicos.
Cronograma de la edición 2026
Para facilitar la participación, World Press Photo publicó un calendario con las fechas clave:
- Inscripciones abiertas: 1 de diciembre de 2025
- Cierre: 17 de enero de 2026
- Anuncio de ganadores: marzo/abril de 2026
- Foto del Año: abril de 2026
- Inauguración de la exposición insignia: abril de 2026 en Ámsterdam
El proceso de evaluación reúne a editores, fotógrafos y especialistas de diferentes continentes, quienes seleccionan las imágenes según criterios de impacto, calidad narrativa, ética y relevancia periodística.
Cómo participar en el concurso
Los fotógrafos interesados pueden acceder a toda la información, requisitos y formularios en worldpressphoto.org/contest/2026. La organización también habilitó un correo de contacto para consultas: contest@worldpressphoto.org