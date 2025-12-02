Secciones
SociedadEducación

Por qué el método Blurting se vuelve clave para aprobar exámenes sin estrés

En un cierre de año lleno de entregas y parciales, conviene poner en práctica técnicas que facilitan el estudio sin aumentar la ansiedad.

SOLTAR. El método Blurting propone estudiar mediante la liberación del conocimiento adquirido. / UNSPLASH SOLTAR. El método Blurting propone estudiar mediante la liberación del conocimiento adquirido. / UNSPLASH
Hace 1 Hs

El último mes del año llega con resúmenes manchados con mate, presentaciones finales y la ansiedad de rendir exámenes. En ese escenario, el método Blurting vuelve a aparecer entre los estudiantes y grupos de estudio como una herramienta accesible que promete mejorar la retención de información sin sumar estrés. Esta técnica, impulsada por psicólogos europeos, invita a “soltar” lo que sabemos en una hoja para detectar fallas, reforzar conceptos y fijar conocimientos en la memoria a largo plazo.

Aunque nació en entornos educativos anglosajones, luego se instaló entre estudiantes de primaria, secundaria, universidad e incluso adultos que rinden cursos, concursos y capacitaciones. Su lógica se apoya en un punto simple: para aprender, primero hay que descubrir qué recordamos realmente.

Cómo funciona el método Blurting y por qué atrae a tantos estudiantes

Los especialistas explican que la técnica se organiza en ciclos que se pueden repetir tantas veces como sea necesario. La clave está en que cada vuelta permite identificar qué contenidos se dominan y cuáles requieren más atención.

El procedimiento se divide en seis pasos:

1. Organizar. Ordenamos el tema, destacamos títulos, subtítulos e ideas principales. Tarjetas de colores, mapas mentales o palabras clave ayudan a estructurar la información.

2. Leer. Repasamos el contenido hasta sentir que lo entendemos. No buscamos memorizar palabra por palabra, sino comprender para luego poder reconstruir.

3. Blurt ("soltar"). Guardamos los apuntes y escribimos en una hoja todo lo que recordamos del tema. El objetivo no es hacerlo perfecto, sino dejar la información sin pensar demasiado y sin seguir un orden rígido.

4. Revisar. Comparamos nuestro escrito con los apuntes. Este paso revela lagunas, errores y temas que pasaron desapercibidos.

5. Repetir. Aquí entra la repetición espaciada. Podemos repetir el proceso horas después, al día siguiente y varios días más. En cada ciclo notamos un avance en la capacidad de recordar.

6. Descansar. El ejercicio exige concentración, por lo que los especialistas recomiendan pausas cortas para evitar la saturación.

Según organizaciones educativas como Communities In Schools of Jacksonville, el descanso adecuado permite que el cerebro procese mejor la información y que los estudiantes vuelvan al estudio con más energía.

En qué materias conviene aplicar este método y cuándo rinde mejor

El método Blurting sirve para asignaturas que requieren explicaciones extensas, exámenes de desarrollo, exposiciones orales y lenguas extranjeras. También funciona en materias donde debamos recordar detalles concretos: fechas, fórmulas, personajes históricos o secuencias de un proceso.

Muchos docentes lo recomiendan al inicio de una unidad, para detectar conocimientos previos, y, al final, para medir cuánto aprendimos. Su flexibilidad permite adaptarlo a distintas edades y estilos de aprendizaje.

En cuanto a sus límites, los especialistas advierten que quienes tienen dislexia u otros trastornos específicos pueden necesitar acompañamiento o ajustes, ya que la técnica depende de la lectura y de la escritura. También se recomienda supervisión profesional en los casos de baja capacidad cognitiva, para evitar frustraciones y adaptar el método a las necesidades de cada persona.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano
1

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años
2

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
3

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

Denuncian a tres policías por irregularidades
4

Denuncian a tres policías por irregularidades

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción
5

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves
6

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Más Noticias
A los 85 años juró como abogado y ahora quiere ejercer en lo civil: la inspiradora historia del tucumano “Tigre” Sandoval

A los 85 años juró como abogado y ahora quiere ejercer en lo civil: la inspiradora historia del tucumano “Tigre” Sandoval

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción

Riesgo por tormentas: cuáles son las dos provincias bajo alerta amarilla

Riesgo por tormentas: cuáles son las dos provincias bajo alerta amarilla

Estos signos del horóscopo chino atraerán la abundancia económica en diciembre de 2025

Estos signos del horóscopo chino atraerán la abundancia económica en diciembre de 2025

El tiempo en Tucumán: anuncian más lluvias y una temperatura agradable

El tiempo en Tucumán: anuncian más lluvias y una temperatura agradable

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Comentarios