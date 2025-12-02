Por qué el método Blurting se vuelve clave para aprobar exámenes sin estrés

El último mes del año llega con resúmenes manchados con mate, presentaciones finales y la ansiedad de rendir exámenes. En ese escenario, el método Blurting vuelve a aparecer entre los estudiantes y grupos de estudio como una herramienta accesible que promete mejorar la retención de información sin sumar estrés. Esta técnica, impulsada por psicólogos europeos, invita a “soltar” lo que sabemos en una hoja para detectar fallas, reforzar conceptos y fijar conocimientos en la memoria a largo plazo.