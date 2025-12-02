Secciones
Diez jóvenes argentinos viajan a EE.UU. para vivir una experiencia profesional única

El Global Immersion Program de Texas acercó a los universitarios a empresas de primer nivel y a espacios de innovación.

EN LA FÁBRICA DE ELON MUSK. Los jóvenes ingenieros son egresados de universidades públicas y privadas como la UBA, UTN, ITBA, UCA, Universidad Nacional de Mar del Plata, UNSAM y Universidad Nacional de Rosario.
Hace 1 Hs

Un grupo de jóvenes argentinos viajó a los Estados Unidos para vivir una experiencia profesional que promete abrirles puertas en la industria energética y tecnológica. Se trata de la segunda edición del Global Immersion Program, una iniciativa que reúne a las compañías Pan American Energy, Techint, CGC, Honeywell, Tecpetrol y Tenaris, y que apunta a formar líderes con visión global por medio de un intercambio intensivo en Texas.

Durante dos semanas, los seleccionados recorrieron empresas como Axiom Space, Amazon, Honeywell y Tenaris, donde conocieron modelos de trabajo, procesos innovadores y estrategias de automatización que hoy marcan tendencia en el mundo. También visitaron Rice University y la University of Texas en Austin, y participaron en encuentros organizados por IAPG Houston que facilitaron vínculos profesionales con especialistas del sector.

Al regresar, los participantes deberán trabajar en un proyecto conjunto que identifique prácticas y aprendizajes que puedan aplicarse en las compañías argentinas. En esta edición fueron seleccionados diez jóvenes ingenieros egresados de universidades públicas y privadas como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, la Universidad Católica Argentina, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de Rosario.

EN EL SPACE CENTER DE HOUSTON. Los jóvenes posaron junto a María Noel Castro, quien sostiene la remera del programa.

Con la primera astronauta argentina

La delegación contó con el acompañamiento del Consulado Argentino en Houston. Uno de los momentos más emotivos del viaje fue la visita al Space Center Houston, donde conversaron con María Noel de Castro Campos, la ingeniera biomédica salteña que se prepara para convertirse en la primera argentina en viajar al espacio. Su historia inspiró a los jóvenes y reforzó la importancia de mirar hacia industrias estratégicas que crecen a nivel global.

“Esta edición confirma que el futuro se construye de manera colectiva. Queremos que los jóvenes piensen en grande, lideren con propósito y regresen con ideas que transformen el país”, expresó Victoria Traverso, gerenta corporativa de Selección, Aprendizaje, Desarrollo y DEI de PAE. Tanto el Global Immersion Program como el Argentina Internship Program —vigente desde 2015— muestran un compromiso sostenido con el talento joven, y con el intercambio académico y profesional entre la Argentina y el mundo.

