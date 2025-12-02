Diez jóvenes argentinos viajan a EE.UU. para vivir una experiencia profesional única

Con la primera astronauta argentina

La delegación contó con el acompañamiento del Consulado Argentino en Houston. Uno de los momentos más emotivos del viaje fue la visita al Space Center Houston, donde conversaron con María Noel de Castro Campos, la ingeniera biomédica salteña que se prepara para convertirse en la primera argentina en viajar al espacio. Su historia inspiró a los jóvenes y reforzó la importancia de mirar hacia industrias estratégicas que crecen a nivel global.