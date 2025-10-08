El Gobierno suspendió las retenciones al acero, el aluminio y sus derivados para impulsar la competitividad

El Gobierno nacional eliminó temporalmente las retenciones a la exportación de productos de acero, aluminio y derivados, para buscar mejorar la competitividad de la industria metalúrgica y metalmecánica argentina en mercados con altos aranceles.
La medida, oficializada a través del Decreto 726/2025 y publicada hoy en el Boletín Oficial, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta que los países destino reduzcan sus aranceles de importación por debajo del 45%.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, reduce al 0% los derechos de exportación para los productos metalúrgicos incluidos en la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.), siempre y cuando se destinen a países con aranceles "ad valorem" del 45% o superiores.
Según fuentes del Ejecutivo, la iniciativa busca facilitar el acceso a mercados donde las altas barreras comerciales dificultan la entrada de productos argentinos, especialmente del sector siderúrgico y del aluminio.
Los productos beneficiados
La suspensión de retenciones abarca una amplia gama de productos, que incluyen:
-Laminados planos de hierro o acero sin alear, en caliente y en frío (N.C.M. 72.08 a 72.12).
-Aceros aleados en diversas formas, incluyendo laminados planos (72.24 a 72.26).
-Tubos y perfiles huecos de hierro o acero sin soldadura (73.04).
-Aluminio en bruto, barras, perfiles, alambres, chapas y tiras (76.01, 76.04, 76.05, 76.06 y 76.07).
La implementación y el monitoreo
La Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía será responsable de implementar la medida y notificar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la lista de países con aranceles superiores al 45%, así como cualquier modificación en esos esquemas impositivos.
La medida busca dar un respiro fiscal a las empresas metalúrgicas y metalmecánicas, al incentivar las exportaciones en un escenario de desaceleración económica y presión fiscal.