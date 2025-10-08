Secciones
EconomíaNoticias económicas

El Gobierno suspendió las retenciones al acero, el aluminio y sus derivados para impulsar la competitividad

La medida, oficializada a través del Decreto 726/2025 y publicada hoy en el Boletín Oficial, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Metalúrgicos. Metalúrgicos.
Hace 2 Hs

El Gobierno nacional eliminó temporalmente las retenciones a la exportación de productos de acero, aluminio y derivados, para buscar mejorar la competitividad de la industria metalúrgica y metalmecánica argentina en mercados con altos aranceles. 

La medida, oficializada a través del Decreto 726/2025 y publicada hoy en el Boletín Oficial, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta que los países destino reduzcan sus aranceles de importación por debajo del 45%.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, reduce al 0% los derechos de exportación para los productos metalúrgicos incluidos en la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.), siempre y cuando se destinen a países con aranceles "ad valorem" del 45% o superiores.

Según fuentes del Ejecutivo, la iniciativa busca facilitar el acceso a mercados donde las altas barreras comerciales dificultan la entrada de productos argentinos, especialmente del sector siderúrgico y del aluminio.

Los productos beneficiados

La suspensión de retenciones abarca una amplia gama de productos, que incluyen:

-Laminados planos de hierro o acero sin alear, en caliente y en frío (N.C.M. 72.08 a 72.12).

-Aceros aleados en diversas formas, incluyendo laminados planos (72.24 a 72.26).

-Tubos y perfiles huecos de hierro o acero sin soldadura (73.04).

-Aluminio en bruto, barras, perfiles, alambres, chapas y tiras (76.01, 76.04, 76.05, 76.06 y 76.07).

La implementación y el monitoreo

La Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía será responsable de implementar la medida y notificar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la lista de países con aranceles superiores al 45%, así como cualquier modificación en esos esquemas impositivos.

La medida busca dar un respiro fiscal a las empresas metalúrgicas y metalmecánicas, al incentivar las exportaciones en un escenario de desaceleración económica y presión fiscal.

Temas Buenos AiresCasa RosadaLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Paritarias: metalúrgicos y empresas llegaron a un acuerdo

Paritarias: metalúrgicos y empresas llegaron a un acuerdo

Alerta de los industriales metalúrgicos por el impacto de la Ley Ómnibus en el sector

Alerta de los industriales metalúrgicos por el impacto de la Ley Ómnibus en el sector

Paritarias: metalúrgicos acordaron un aumento del 25,5% para enero

Paritarias: metalúrgicos acordaron un aumento del 25,5% para enero

El nuevo IPC muestra que los salarios registrados acumulan una caída real del 11% bajo la gestión de Javier Milei

El nuevo IPC muestra que los salarios registrados acumulan una caída real del 11% bajo la gestión de Javier Milei

El poder adquisitivo del salario mínimo volvió a caer y alcanzó su nivel más bajo desde 2001

El poder adquisitivo del salario mínimo volvió a caer y alcanzó su nivel más bajo desde 2001

Lo más popular
Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
1

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
2

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
3

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Mirando más allá del 26
4

Mirando más allá del 26

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi
5

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada
6

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada

Más Noticias
Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Debate de candidatos de Alberdi: las chicanas encendieron la redacción de LA GACETA

Debate de candidatos de Alberdi: las chicanas encendieron la redacción de LA GACETA

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada

Mirando más allá del 26

Mirando más allá del 26

Comentarios