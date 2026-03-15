Aburrirse prepara mejor el cerebro para tomar decisiones complejas

Si se suele decir que las mejores ideas surgen en la ducha o lavando los platos, la razón es porque son tareas de bajo esfuerzo cognitivo, automáticas que dejan a la mente libre para divagar. No hay que intentar "resolver problemas", simplemente dejar que la mente salte de un pensamiento a otro. Ese "salto" es el que crea las conexiones creativas. Una técnica utilizada por CEOs y creativos de alto rendimiento tiene que ver con sentarse en una silla cómoda, frente a una pared o una ventana, sin música, sin café y sin celular con un temporizador de 15 minutos.