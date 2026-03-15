Vivir en el campo también tiene sus riesgos como en la ciudad

En el campo no es que no existan estímulos, hay muchos menos, por eso hay riesgos para la salud mental, especialmente. Dependiendo de la personalidad de cada uno, el trabajo físico (por ejemplo tareas de mantenimiento que en la ciudad no se realizan) puede funcionar como estímulo, pero habrá que analizar si es positivo o negativo. En entorno natural no es tan entretenido. Si usas el espacio para construir algo, tu cerebro puede alcanzar niveles de claridad que en la ciudad son imposibles.