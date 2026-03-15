Las “tierras raras” son cada vez más codiciadas

A principios de mes, Argentina adhirió a la Coalición Global de Tierras Raras. Más allá de ser un instrumento internacional promovido por Estados Unidos, país que está en el centro de las críticas por varias cuestiones, no deja de ser una herramienta para fortalecer el suministro global de minerales críticos que busca reducir la dependencia de las cadenas de valor actualmente concentradas en China.
En tanto hace pocos días India y Brasil firmaron en Nueva Delhi un acuerdo inédito sobre estos minerales. Las alianzas que se generan tienen una base geopolítica y de interés que ya es importante, pero será fundamental en el futuro porque la concentración en Asia es considerada por los distintos gobiernos occidentales como un factor de vulnerabilidad en sus cadenas industriales.
Por lo que las coaliciones y acuerdos podrían equiparar el procesamiento de la materia que se usa en la fabricación de vehículos eléctricos, paneles solares, celulares inteligentes, motores de avión y misiles guiados.
India es el país que en el acuerdo intenta ser el más beneficiado porque busca reducir su dependencia de China, en beneficio de convertirse en la cuarta economía mundial, que es el principal exportador, por eso necesita nuevos proveedores. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro indio, Narendra Modi, firmaron el documento que establece un marco para impulsar la producción local y abastecer mercados internos y exportaciones.
¿Qué son y porqué las naciones están interesadas en el debate?
Las tierras raras son óxidos y no son raras porque escasean, sino porque son extremadamente difíciles encontrarlas en estado puro o en grandes concentraciones. Suelen estar mezcladas con otros minerales, lo que hace que su extracción sea costosa, compleja y, a menudo, contaminante.
Están presentes en la vida cotidiana en miles de dispositivos electrónicos por lo que la tecnología de punta depende de que China las exporte. Por ejemplo cuando el teléfono celular vibra es gracias a un pequeño motor que usa un imán de neodimio, una de las tierras raras más codiciadas.
¿Hay en Argentina?
Los estudios geológicos realizados en el país han identificado zonas de tierras raras en el NOA y en el centro-oeste argentino, particularmente en Salta, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero y San Luis, donde se encuentra el depósito conocido como Rodeo de los Molles.
Si bien estos recursos no han sido aún desarrollados a escala productiva, su existencia ubica a Argentina dentro del grupo de países que son observados para estar en la agenda internacional de minerales críticos que se concentran en unas pocas regiones del mundo.