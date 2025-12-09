Regalías, innovación y retenciones: se abre el debate por la ley de semillas

El acuerdo de libre comercio entre el gobierno de Javier Milei y Estados Unidos (EEUU) reabrió la discusión sobre la Ley de Semillas (Ley 20.247) y la protección de patentes agrícolas. La exigencia de la administración de Donald Trump por la aplicación de una norma proteccionista ha generado expectativas en distintos sectores del campo. Mientras la industria biotecnológica viene defendiendo los derechos de las innovaciones, los productores advirtieron que posibles cambios podrían aumentar los costos, si no hay cambios en las reglas productivas y comerciales, apuntando al impacto de las retenciones. Esto encendió un debate sobre cómo equilibrar la innovación con la eficiencia de la cadena productiva.