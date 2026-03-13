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Oscars 2026 según tu votación: ¿quiénes serán los dueños de la estatuilla dorada?

Lanzamos una encuesta interactiva para que vos elijas tus favoritos. Probala y mirá cuáles son los más votados de cada categoría.

Oscars 2026 según tu votación: ¿quiénes serán los dueños de la estatuilla dorada?
LA GACETA
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Este fin de semana el mundo del cine pondrá sus ojos en Los Ángeles, y nosotros queremos que seas parte de la conversación. Hoy lanzamos nuestra encuesta interactiva de votación para los premios Oscar 2026, diseñada para que pongas a prueba tus instintos de cineasta y compares tus elecciones con las de miles de personas en tiempo real.

Nuestra nueva plataforma de votación te permite participar de dos maneras: una votación "Express" para aquellos que quieren ir directo al grano con las categorías principales, y una "Votación Completa" para los verdaderos cinéfilos que no quieren dejar ningún detalle al azar.

Lo más emocionante es que, al votar, podrás ver de inmediato los porcentajes globales y descubrir si tus elecciones coinciden con la tendencia mundial.

Te invitamos a ser el jurado de esta edición. Solo necesitas ingresar tu correo electrónico, elegir tus favoritos y compartir tus pronósticos. La alfombra roja ya está desplegada, las luces están encendidas y tu voto puede ser el que marque la tendencia. ¡Entrá ahora y elegí a los ganadores de los Oscars 2026!


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