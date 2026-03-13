Oscars 2026 según tu votación: ¿quiénes serán los dueños de la estatuilla dorada?

Este fin de semana el mundo del cine pondrá sus ojos en Los Ángeles, y nosotros queremos que seas parte de la conversación. Hoy lanzamos nuestra encuesta interactiva de votación para los premios Oscar 2026, diseñada para que pongas a prueba tus instintos de cineasta y compares tus elecciones con las de miles de personas en tiempo real.
Nuestra nueva plataforma de votación te permite participar de dos maneras: una votación "Express" para aquellos que quieren ir directo al grano con las categorías principales, y una "Votación Completa" para los verdaderos cinéfilos que no quieren dejar ningún detalle al azar.
Lo más emocionante es que, al votar, podrás ver de inmediato los porcentajes globales y descubrir si tus elecciones coinciden con la tendencia mundial.
Te invitamos a ser el jurado de esta edición. Solo necesitas ingresar tu correo electrónico, elegir tus favoritos y compartir tus pronósticos. La alfombra roja ya está desplegada, las luces están encendidas y tu voto puede ser el que marque la tendencia. ¡Entrá ahora y elegí a los ganadores de los Oscars 2026!