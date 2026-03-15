El papel higiénico ya no sirve solo para higienizarse y hacer milanesas

Hace pocos meses el uso del papel higiénico fue noticia desde Monte Quemado, un pueblo de Santiago del Estero. Allí capturaron a un vendedor ambulante tucumano que comercializaba milanesas hechas con el insumo sanitario. Ahora, desde Corea del Sur, el papel higiénico vuelve a ser noticia porque otra función se le sumó: es un indicador de lo “normal”. Sí, una famosa surcoreana inició una práctica que consiste en usar cierta cantidad de hojas para tomar las medidas del cuerpo.
Unas cinco hojas corresponden a una cintura considerada ideal, de apenas 50 a 55 centímetros. ¿Menos hojas? Se supone que eres "perfecto". ¿Más? Los comentarios a veces buscan ser graciosos, pero la comparación es hasta cruel. Lee Sol-i, es la esposa del comediante surcoreano Park Sung-kwang.
En un video de ella mostró que había alcanzado 4,5 hojas, por debajo del promedio atribuido al ideal. La viralidad fue masiva y con diferentes reacciones, incluida la validación social, peligrosa reacción en tiempos en los que los estándares son elevados, difíciles de alcanzar y generan una perturbadora frustración. Así, dejó de ser un juego.
Muchos usuarios mostraron preocupación en los comentarios porque el mensaje tras ver a la mujer asiática de diminuta cintura apuntaron es: “cuanto más delgada, mejor”. Los expertos en salud mental también advierten que la proliferación de estos desafíos puede reforzar la obsesión por el control corporal, especialmente entre las mujeres jóvenes. Este reto viral resalta una tendencia preocupante: convertir el cuerpo en un objeto de competencia constante.
La obsesión por la delgadez, alimentada por estándares poco realistas, puede tener consecuencias muy dramáticas en la autoestima, la relación con la comida y la salud mental. Es fundamental recordar que la cintura no necesita ser medida con papel higiénico, ni con nada. Tampoco es necesario pesarse para ajustar los estándares fluctuantes que imponen las modas.