El papel higiénico ya no sirve solo para higienizarse y hacer milanesas

Hace pocos meses el uso del papel higiénico fue noticia desde Monte Quemado, un pueblo de Santiago del Estero. Allí capturaron a un vendedor ambulante tucumano que comercializaba milanesas hechas con el insumo sanitario. Ahora, desde Corea del Sur, el papel higiénico vuelve a ser noticia porque otra función se le sumó: es un indicador de lo “normal”. Sí, una famosa surcoreana inició una práctica que consiste en usar cierta cantidad de hojas para tomar las medidas del cuerpo.