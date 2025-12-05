Trump volvió a elogiar a Milei y destacó su vínculo con Argentina antes del sorteo del Mundial

En la antesala del sorteo de la próxima Copa del Mundo de fútbol, Donald Trump volvió a destacar públicamente su vínculo con Javier Milei y elogió la gestión del mandatario argentino.
El presidente de los Estados Unidos (EEUU) expresó su respaldo durante un breve intercambio con medios internacionales, durante el acto de la FIFA.
“Amo a la Argentina, su presidente está haciendo un muy buen trabajo”, afirmó Trump, cuyo país será uno de los anfitriones del Mundial junto a Canadá y México.
En diálogo con una periodista argentina, también mencionó la sigla “MAGA” para referirse a “make Argentina great again”, en alusión a su propio lema político.
Acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Trump fue consultado sobre la posibilidad de ver a Lionel Messi en acción. Tras calificar al rosarino como “fantástico”, recordó un reciente encuentro con Cristiano Ronaldo, otra figura que será protagonista en la próxima Copa.
El entorno del mandatario estadounidense viene mostrando cercanía con Messi: días atrás, Ivanka Trump asistió al triunfo del Inter Miami ante Nashville SC, partido en el que además sus hijos ingresaron al campo del Chase Stadium junto a los jugadores, incluida la figura argentina.