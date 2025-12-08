Trump se involucra en la compra de Warner Bros por Netflix y advierte que “podría ser un problema”

El presidente estadounidense Donald Trump intervino en el debate sobre la posible compra del histórico estudio Warner Bros Discovery por parte de Netflix. Durante su llegada a la ceremonia de entrega de premios del Kennedy Center Honors, Trump expresó sus dudas sobre la operación, valorada en casi U$S83.000 millones.
El mandatario argumentó que el gigante del streaming ya tiene "una gran porción del mercado" y que la adquisición "podría ser un problema" en términos de competencia. "Participaré en esa decisión", declaró Trump, refiriéndose a la evaluación que enfrentan los reguladores federales que deben dar luz verde o bloquear el acuerdo.
La propuesta de fusión ya había suscitado serias inquietudes antimonopolio e indignación entre la élite de Hollywood. La plataforma se encontraría al frente de un catálogo gigantesco, que incluye las sagas Harry Potter y El señor de los Anillos, los superhéroes de DC Studios (Batman y Superman), y series como Juego de tronos.
Elogios a Sarandos, pero sin luz verde
Pese a la advertencia, Trump reveló que el codirector general de Netflix, Ted Sarandos, acudió recientemente a verlo a la Casa Blanca, y elogió su gestión afirmando que "ha realizado uno de los mejores trabajos en la historia del cine".
Si la operación se concreta, sería la mayor en el sector desde que Disney compró Fox por U$S71.000 millone en 2019, ya que Netflix se haría con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max.
Es importante notar que Netflix no heredaría los canales de cable de Warner Bros Discovery, como CNN y Discovery, ya que el conglomerado planea escindir estos activos antes de que se cierre el acuerdo.
Warner Bros Discovery se puso oficialmente a la venta en octubre tras recibir múltiples ofertas de compra no solicitadas.