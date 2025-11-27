Aerolíneas Argentinas lanza el primer plan de inversión con fondos propios de su historia y suma 18 aviones nuevos

Aerolíneas Argentinas presentó este jueves el primer plan de inversión financiado exclusivamente con fondos propios desde su creación, un hito para la compañía estatal que apunta a profundizar la modernización de su flota, mejorar la calidad del servicio y consolidar su posición tanto en el mercado local como en el internacional. El programa incluye la incorporación de 18 nuevas aeronaves y un desembolso superior a los U$S65 millones para la renovación de cabinas y la instalación de conectividad a bordo.
El eje del proyecto es la llegada de cuatro Airbus A330neo, aviones de última generación que se destacan por su fiabilidad en rutas de largo alcance. La transición hacia este modelo constituye una evolución natural, ya que comparten la mayoría de sus repuestos, sistemas de entrenamiento técnico y simuladores con los actuales A330ceo que la compañía opera. Además, el plan contempla la renovación de los interiores de cabina de estos A330ceo, lo que permitirá contar con una flota de largo alcance más eficiente, confortable y competitiva.
En el segmento de mediano alcance y cabotaje, la empresa incorporará 14 Boeing 737 MAX: dos unidades del modelo MAX8, cuatro del MAX9 y ocho del MAX10. Esta última versión, aún no presente en la flota, permitirá aumentar la rentabilidad en rutas de alta demanda dentro del país y hacia destinos regionales. La familia MAX, probadamente eficiente, ya es parte fundamental de la estrategia operativa de Aerolíneas, que actualmente opera quince MAX8.
Todas estas aeronaves llegarán bajo la modalidad de leasing operativo, una herramienta que, según explicó la compañía, ofrece flexibilidad para encarar la modernización sin comprometer la solidez financiera. La fórmula posibilita expandir rápidamente la capacidad operativa y elevar la calidad del producto ofrecido a los pasajeros.
El presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, destacó la trascendencia del anuncio: “Con este hito, Aerolíneas Argentinas confirma que se transformó en una compañía con capacidad de inversión y proyección con recursos propios. Vamos a crecer en oferta total de asientos y vamos a consolidar una flota moderna, eficiente y de alta rentabilidad, con un producto atractivo para los pasajeros que ya reconocen en nuestra compañía una calidad de servicio superior en la región”.
Además, señaló que esta estrategia implica “una capitalización de la compañía a través de la toma de posiciones en órdenes por las dieciocho aeronaves”, fortaleciendo su rol en el mercado nacional e internacional.
El plan incluye una segunda fase de modernización centrada en la conectividad. La empresa instalará Wi-Fi a bordo en toda la flota, comenzando por los A330 de largo alcance y extendiéndose luego a los Boeing 737 y a los Embraer 190. El inicio del servicio está previsto para 2027.
Aerolíneas anticipó que 2025 será otro año histórico: será el primero, desde el retorno al control estatal, en el que la compañía no requerirá aportes del Tesoro Nacional. Entre 2008 y 2023, la empresa acumuló pérdidas promedio de U$S400 millones anuales. Esa tendencia se revirtió en 2024, cuando alcanzó un resultado operativo positivo (EBIT) de U$S 56,6 millones, confirmado por un balance auditado por la consultora KPMG. La proyección para 2025 es duplicar ese desempeño.
Actualmente, Aerolíneas Argentinas opera una flota de 83 aeronaves: 10 Airbus A330-200 CEO, 15 Boeing 737 MAX 8, 28 Boeing 737-800, 4 Boeing 737-700, 24 Embraer E190 y 2 cargueros Boeing 737-800. A esta cifra se sumará en los próximos días un nuevo MAX8, mientras la empresa avanza rumbo a la renovación más profunda de su historia.