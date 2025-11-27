Aerolíneas Argentinas lanza el primer plan de inversión con fondos propios de su historia y suma 18 aviones nuevos

El eje del proyecto es la llegada de cuatro Airbus A330neo, aviones de última generación que se destacan por su fiabilidad en rutas de largo alcance. La transición hacia este modelo constituye una evolución natural, ya que comparten la mayoría de sus repuestos, sistemas de entrenamiento técnico y simuladores con los actuales A330ceo que la compañía opera. Además, el plan contempla la renovación de los interiores de cabina de estos A330ceo, lo que permitirá contar con una flota de largo alcance más eficiente, confortable y competitiva.