Las iniciativas que tiene la Provincia para las tierras fiscales recuperadas de El Mollar

El fiscal Miguel Varela avanza con la investigación del caso “Loteo Gaucho Castro” en el que el Gobierno actúa como querellante. Según su teoría, un grupo de personas se asociaron ilícitamente para montar una especie de inmobiliaria que se dedicaba a vender tierras fiscales, aprovechando que algunos de los implicados tenían contactos y cargos públicos, haciendo usos de ellos y utilizando oficinas del Estado para falsear documentación. Con el fin de beneficiarse económicamente, habrían loteado el terreno y lo vendieron sin advertirles a los interesados que carecían de la titularidad dominial ya que sabían que las tierras pertenecían a la Provincia.