9 de enero: la fecha límite para que el Camping Hatem devuelva las tierras de la Reserva La Angostura

Se trata de un caso que deja al descubierto la falta de control de las tierras fiscales durante años en El Mollar y otros centros turísticos de la provincia. Sin que tuviera razón alguna para hacerlo, a través de un decreto, la municipalidad de Tafí del Valle le cedió ese predio a José Hatem a principios de los 80. Según el proyecto, del que no trascendió qué funcionario estampó su firma para autorizarlo, el beneficiado habilitaría un camping para explotarlo durante 40 años.