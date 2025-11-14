Un desafío entre montañas: el Campeonato Argentino de Vela en Altura llega al Dique La Angostura

El Campeonato Argentino de Vela en Altura se llevará a cabo mañana a partir de las 11, en el Dique La Angostura, ubicado en El Mollar (Tafí del Valle). El evento reunirá a competidores de distintas provincias y categorías -Clase Pampero, Optimist, Laser, Windsurf, KiteSurf y Wingfoil- en lo que será una verdadera fiesta náutica en uno de los cuerpos de agua más impactantes del norte argentino.
Según informó José Augusto Lefebvre, organizador junto con el Club de Vela de Tucumán, el objetivo principal es reunir a los mejores veleristas del país y poner a prueba sus destrezas en un entorno especialmente desafiante. Las condiciones del dique -con rachas de viento que pueden alcanzar los 15 nudos, cambios constantes en la dirección y la aparición del famoso “Alpapuyo”- agregan un plus competitivo que exige máxima concentración.
Para los especialistas, el Dique La Angostura es “una de las canchas de regata más altas de Sudamérica”, al encontrarse a más de 2100 msnm, y uno de los espacios naturales más atractivos del país para este tipo de competencias. “Estos condimentos hacen que regatas como esta sean únicas y muy valoradas por los navegantes”, remarcaron desde la organización.
El evento también tiene un fuerte componente formativo. Con la intención de sumar nuevos talentos a la flota local, se realizará una clínica gratuita de Optimist destinada a chicos de entre 10 y 15 años de El Mollar y Tafí del Valle. La actividad buscará despertar el interés por la navegación y acercar a los jóvenes a esta disciplina que combina técnica, sensibilidad y respeto por la naturaleza.
La jornada contará con cerca de 200 asistentes, entre competidores, acompañantes, entrenadores y organizadores. Para Lefebvre, este tipo de iniciativas “permiten devolverle vida al dique, ponerlo en valor y consolidarlo como un atractivo turístico que combina deporte, paisaje y aventura”.
Programación oficial
- 11:00 - Clase gratuita de Optimist para chicos de escuelas de la zona.
- 12:30 - Acto de apertura con autoridades locales, deportivas y turísticas.
- 13:00 - Almuerzo marinero para participantes y autoridades.
- 14:30 - Largada de la regata en todas las categorías.
- 18:00 - Finalización de la competencia y entrega de premios.
Detalles de la competencia
La Regata de las Nubes, como también se la conoce, se dividirá en categorías según el tipo y tamaño de embarcación. El espacio de competencia estará separado en dos circuitos: uno exclusivo para veleros, y otro -más alejado, por razones de seguridad- destinado a Windsurf, KiteSurf y Wingfoil.
Cada categoría deberá completar un número determinado de vueltas entre dos boyas que marcan el recorrido: una de partida y otra de giro. Además, habrá cuatro lanchas de apoyo durante toda la jornada. Dos de ellas trasladarán al Oficial de Regata y a los conductores, mientras que las restantes se dedicarán a tareas de seguridad y rescate ante cualquier eventualidad.
Con un escenario natural incomparable, condiciones desafiantes y un fuerte impulso al desarrollo local de la actividad, el Campeonato Argentino de Vela en Altura promete una jornada inolvidable entre vientos, montañas y velas que cortarán el paisaje tucumano.