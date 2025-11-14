Un desafío entre montañas: el Campeonato Argentino de Vela en Altura llega al Dique La Angostura

Para los especialistas, el Dique La Angostura es “una de las canchas de regata más altas de Sudamérica”, al encontrarse a más de 2100 msnm, y uno de los espacios naturales más atractivos del país para este tipo de competencias. “Estos condimentos hacen que regatas como esta sean únicas y muy valoradas por los navegantes”, remarcaron desde la organización.