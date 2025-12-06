Secciones
Diego Santilli celebró la llegada de los aviones F-16 y lanzó un irónico mensaje contra el kirchnerismo

El funcionario elogió la gestión de Luis Petri y recurrió a una imagen viral para marcar contraste con los gobiernos anteriores.

DIEGO SANTILLI. El funcionario destacó la llegada de los aviones F-16. DIEGO SANTILLI. El funcionario destacó la llegada de los aviones F-16. Foto tomada de A24.com.ar.
Hace 1 Hs

El ministro del Interior, Diego Santilli, destacó este sábado la llegada de los aviones F-16 y aprovechó la ocasión para contrastar la política de defensa del Gobierno de Javier Milei con la de administración kirchnerista. 

A través de un mensaje en su cuenta de X, el funcionario recurrió a la ironía para marcar diferencias entre gestiones. "Pasamos de incorporar ‘Llamas Metralletas’ durante el kirchnerismo a incorporar F-16 con el Presidente Javier Milei. Eso es proteger la soberanía argentina", escribió Santilli, en referencia a una imagen viral que circuló en redes años atrás.

En Córdoba, Milei presentó a los aviones F-16 como "los ángeles protectores del espacio aéreo argentino"

En Córdoba, Milei presentó a los aviones F-16 como los ángeles protectores del espacio aéreo argentino

En su publicación, el ministro acompañó el mensaje con la foto de una llama equipada con un arma -la misma que se volvió viral en su momentol y una imagen del presidente Javier Milei dentro de la cabina de uno de los cazas recién incorporados, reforzando el contraste que buscó remarcar.

También dedicó un reconocimiento al exministro de Defensa al señalar: "Gran trabajo Luis Petri". Con esta frase, valoró la gestión del funcionario saliente y se alineó a los mensajes del oficialismo que presentan la compra de los F-16 como un avance significativo en materia de defensa y modernización del sistema militar argentino.

Los aviones F-16 hicieron un vuelo rasante sobre Buenos Aires antes de llegar a Córdoba

Los aviones F-16 hicieron un vuelo rasante sobre Buenos Aires antes de llegar a Córdoba
