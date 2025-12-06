Secciones
Los aviones F-16 hicieron un vuelo rasante sobre Buenos Aires antes de llegar a Córdoba

Está previsto que Milei encabece el acto de presentación este sábado, en Río Cuarto.

A CÓRDOBA. Los aviones F-16 sorprendieron a los porteños. A CÓRDOBA. Los aviones F-16 sorprendieron a los porteños.
Hace 4 Hs

Los porteños pudieron apreciar la potencia de los aviones F-16 que el Gobierno de Javier Milei compró a Dinamarca y que serán presentados por el propio presidente este sábado en Córdoba, provincia a la que estarán destinados como parte de la inversión del proceso de modernización integral del Sistema de Defensa.

"Esta llegada simboliza un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional”, indicaron desde el ministerio de Defensa encabezado por Luis Petri.

Al respecto, Milei estará en Río Cuarto este sábado para recibir los aviones de combate. Previo a ese acto, las aeronaves realizaron un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

“Este sábado hacemos historia en el cielo y lo compartimos con todos los argentinos. Celebramos la llegada de los F-16AM/BM con un vuelo rasante que será inolvidable”, escribieron en las redes sociales de la cartera Defensa.

Entre las cualidades que se difundieron para las aeronaves se encuentran “la supresión de defensas aéreas enemigas, el ataque marítimo, la interdicción aérea, apoyo aéreo cercano y la designación dinámica de objetivos”, aunque también se podrán contar para “misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento no tradicionales”.

El estruendo de los F-16 sobre Buenos Aires

El sonido fue estruendoso y captó la atención de los ciudadanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante la mañana del sábado. Seis de los 24 aviones F-16 que la Argentina le compró a Dinamarca realizaron un vuelo rasante sobre la capital a partir de las 8 de la mañana.

Las aeronaves de combate, que forman parte de la nueva adquisición de la Fuerza Aérea, despegaron desde Córdoba y llegaron al área metropolitana en pocos minutos.

Se los pudo ver aparecer desde la costanera y sobre la avenida 9 de Julio, donde una gran cantidad de personas se congregó específicamente para observar la formación.

Barclays alerta por el estado de las reservas del Banco Central y cuestiona la explicación de Caputo

San Miguel de Tucumán proyecta su ciudad del futuro: “Por primera vez vamos a poder diseñarla, no sólo normarla”

La Corte Suprema de la Nación confirmó la condena por abuso contra un ex funcionario de la provincia
Comparar el Congreso con un circo es una falta de respeto (a los circos)
Presunto tráfico de influencias: “Pediremos la inmediata detención de Ontiveros”
En Córdoba, Milei presentó a los aviones F-16 como los ángeles protectores del espacio aéreo argentino
Con qué fundamentos se archivó el pedido de destitución contra Edmundo Jiménez
La modernización del Estado tucumano sin licitación generó controversias en la Legislatura
En Córdoba, Milei presentó a los aviones F-16 como los ángeles protectores del espacio aéreo argentino

¿Cuándo se paga el bono a los trabajadores estatales de Tucumán?

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

La modernización del Estado tucumano sin licitación generó controversias en la Legislatura

La Corte Suprema de la Nación confirmó la condena por abuso contra un ex funcionario de la provincia

Presunto tráfico de influencias: “Pediremos la inmediata detención de Ontiveros”

La falta de jueces atenta contra la investigación por presunto tráfico de influencias

Con qué fundamentos se archivó el pedido de destitución contra Edmundo Jiménez

