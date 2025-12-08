Furor por el helado casero: 10 ideas frutales, proteicas y saludables de una nutricionista

Los helados caseros están causando furor este verano. Es indiscutible que son una opción deliciosa y super tentadora para preparar con los más chicos. Durante las vacaciones de verano, guardar estas recetas te servirá, no solo para entretenerlos preparándolas, porque son sencillas y no requieren grandes esfuerzos; sino también para prepararles meriendas saludables.
No hay dudas de que lo casero puede ser más saludable que los productos industrializados. Por eso la Licenciada en nutrición, Clara Fustinoni, compartió en su cuenta de Instagram 10 recetas de helados. Además de ser frescos, hidratan y ayudan a incorporar frutas y hasta verduras a la dieta, según destaca la especialista.
Para sus ideas, utiliza casi cualquier fruta y puede acompañarlos con lácteos como leche, crema y yogur; o con otras opciones como jugos de fruta y bebidas vegetales para quienes prefieran helados más livianos o incluso veganos. Además, se pueden agregar toppings o complementos como proteína en polvo para hacerlos más nutritivos.
Las 10 ideas de helados de una nutricionista
Helado de yogur, frutilla y chía
- Una taza de frutillas frescas o congeladas
- Una taza de yogur natural o griego
- Una o dos cucharadas de miel o edulcorante
- Una cucharadita de jugo de limón
- Una cucharada de semillas de chía
Preparación: hidratar las semillas de chía por media hora. Procesar todos los ingredientes, rellenar los moldes y congelar seis horas.
Helado de yogur y durazno
- Dos duraznos maduros
- Una taza de yogur natural
- Una cucharadita de extracto de vainilla
Preparación: pelar y picar los duraznos, licuar, colocar en moldes y congelar por seis horas.
Helado de banana y chocolate
- Dos bananas maduras
- Dos cucharadas de cacao amargo
- Media taza de leche o crema
- Chocolate blanco sin azúcar
- Maní picado para decorar
Preparación: pelar las bananas, procesar todo menos el maní y llevar al molde, congelar mínimo seis horas. Al retirarlos, dejarlos descongelar por cinco minutos a temperatura ambiente y apoyarlos sobre el maní picado para que se peguen. Congelarlos por media hora más.
Helado de arándanos y yogur
- Una taza de yogur natural
- Media taza de arándanos
- Una o dos cucharadas de miel o endulzante
- Chocolate amargo
- Dos cucharadas de granola
Preparación: mezclar yogur, miel y arándanos pisados. Añadir granola apenas para que no se hunda tanto. Congelar mínimo seis horas.
Helado de cheesecake de frutos rojos
- Una taza de yogur natural
- Un cuarto de taza de queso crema descremado
- Una taza de frutos rojos triturados
- Una cucharadita de esencia de vainilla
- Una o dos cucharadas de miel
Preparación: mezclar. Si querés, poné una capa de frutos rojos pisados en la base antes de añadir la mezcla.
Helado proteico de chocolate amargo
- Una taza de leche o bebida vegetal
- Un scoop de proteina sabor chocolate
- Una cucharada de cacao amargo
- Una cucharadita de miel o edulcorante
Preparación: licuar, llenar los moldes y congelar. Opcional: bañar en chocolate amargo derretido.
Helado de mango y kiwi
- Una taza de mango
- Dos kiwis en rodajas
- Una taza de jugo de naranja
- Una a dos cucharaditas de miel
Preparación: licuar el mango, el jugo y la miel. Colocar rodajas de kiwi en los moldes, llenar con la mezcla y congelar seis horas.
Helado de banana y pasta de maní
- Dos bananas maduras
- Dos a tres cucharadas de pasta de maní
- Media taza de leche o bebida vegetal
- Una cucharada de miel o edulcorante
Preparación: licuar la banana con la pasta de maní, la leche y la miel. Llenar los moldes y congelar seis horas
Helado multifrutas
- Una taza de ananá
- Una taza de frutillas
- Una banana
- Media taza de jugo de naranja
- Una cucharada de miel
Preparación: separar un poco de trocitos de cada fruta. Licuar el resto con el jugo, llenar los moldes con la preparación, agregar los trocitos de frutas y congelar seis horas.
Helado de pomelo y naranja
- Una taza de jugo de pomelo rosado
- Una taza de jugo de naranja
- Una a dos cucharadas de miel
- Gajitos de pomelo o naranja en trocitos
Preparación: agregar los gajitos en los moldes, llenarlos con el jugo hasta la mitad y congelar tres horas. Agregar otro poco de gajitos, la otra mitad de la mezcla y congelar tres horas más