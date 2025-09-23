Helado casero saludable: dos recetas sabrosas que conquistan a los más chicos

Esta receta es más saludable que cualquier helado que puedas conseguir en el mercado. En primer lugar, te permite tener un control sobre la calidad de los ingredientes que usás: podés elegir frutas frescas y lácteos así como también la cantidad de endulzantes que tienen. No contiene aditivos y evitéis químicos industriales que suelen agregarse para conservar más tiempo los productos. Por último, podés adaptarlos a las necesidades alimentarias de tu familia si alguien tiene alguna dieta especial.