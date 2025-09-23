Secciones
Helado casero saludable: dos recetas sabrosas que conquistan a los más chicos

Un poco de frutas, lácteos y algo de creatividad pueden dar como resultado postres saludables para encantar a los niños y lograr que coman sano.

Helado casero saludable: dos recetas sabrosas que conquistan a los más chicos
Hace 35 Min

Llega la temporada de calor y los snacks saludables y frescos se hacen infaltables. Las meriendas ya no ameritan un café con leche caliente, sino que los más pequeños prefieren opciones alternativas. Los papás, por su lado, deben pensar qué ofrecerles que siga siendo rico, nutritivo y se pueda preparar en casa sin gastar una enormidad. Para ellos, estos helados caseros y económicos pueden ser una solución.

Snacks en freidora de aire: cómo hacer unos deliciosos chips con fideos

Snacks en freidora de aire: cómo hacer unos deliciosos chips con fideos

Esta receta es más saludable que cualquier helado que puedas conseguir en el mercado. En primer lugar, te permite tener un control sobre la calidad de los ingredientes que usás: podés elegir frutas frescas y lácteos así como también la cantidad de endulzantes que tienen. No contiene aditivos y evitéis químicos industriales que suelen agregarse para conservar más tiempo los productos. Por último, podés adaptarlos a las necesidades alimentarias de tu familia si alguien tiene alguna dieta especial.

Helado de frutilla casero sin azúcar

Para preparar este helado necesitarás solo cuatro ingredientes y algo que te sirva de molde contenedor. Usarás 1 ½ taza de leche que puede ser entera si querés un helado más cremoso o descremada si querés un resultado más liviano. También cinco cucharadas de leche en polvo y ½ lata de leche condensada. Las frutillas son la opción que más llama la atención de los más chicos y necesitarás 200 gramos, pero podés reemplazarlas por cualquier otra fruta.

1) En el vaso de la licuadora, colocá la leche líquida, las cucharadas de leche en polvo y también la leche condensada.

2) En un plato, cortá las frutillas –o la fruta que hayas elegido– en pedazos pequeños. Agregalos a la mezcla de leche y licuá nuevamente por cinco minutos. Si querés endulzarlo más, podés agregar una cucharada de miel para no usar azúcar, pero la leche condensada suele ser suficientemente dulce.

3) Cuando esté listo, pasalo a moldes para helado. Si no tenés, podés usar bolsas pequeñas transparentes con forma cilíndrica que son más fáciles de sacar. Podés rellenarlas usando un embudo y siempre dejando un margen para atarlas y llevarlas cerradas al freezer donde pasarán seis horas como mínimo.

Helado de yogur con cereales crocantes

Para hacer seis de estas paletas necesitarás 400 gramos de yogur griego o sin azúcar. Para endulzar, usarás dos cucharadas de miel o sirope natural. Entre las frutas favoritas de los niños están las frutillas, pero también se puede agregar arándanos; en total, 250 gramos. Por último, para la decoración, se necesita ½ taza de cereal crocante picado o granola casera.

1) En primer lugar, mezclá la base uniendo el yogur con la piel hasta que quede cremoso.

2) En un recipiente, picá las frutas y colocalas en la base de los moldes para paletas o al fondo de las bolsas cilíndricas que usaste para la anterior receta.

3) Rellená el resto de los moldes, vasos o bolsitas con la mezcla dejando un margen para cerrarlos. Dejá freezar por lo menos durante seis horas y retiralos.

4) Dejá que se derritan apenas unos minutos y pasalos por un plato con los cereales o granola. Llevalos un par de horas más al freezer nuevamente para que terminen de congelarse con el cereal crocante.

