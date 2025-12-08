Semana decisiva para el Gobierno: licita deuda en dólares y aguarda el dato de inflación

Para noviembre, el consenso de las consultoras privadas y el mercado proyecta una cifra similar, que oscilaría entre el 2,3% y el 2,5%. De confirmarse, el dato quedaría por encima de los últimos registros oficiales. Por su parte, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) ya anticipa que la inflación interanual para 2025 cerraría en 30,4%. El dato oficial será difundido por el Indec el jueves 11 de diciembre a las 16.