Semana decisiva para el Gobierno: licita deuda en dólares y aguarda el dato de inflación

El Ministerio de Economía buscará captar divisas el miércoles para afrontar vencimientos, mientras que el jueves el Indec revelará el IPC de noviembre.

LUIS CAPUTO. LUIS CAPUTO. Captura de video/@MinEconomia_Ar.
Hace 3 Hs

El Gobierno nacional se prepara para una semana clave en su agenda económica de fin de año, marcada por dos hitos fundamentales que son la reapertura de licitaciones de bonos del Tesoro en dólares y la publicación del índice de inflación de noviembre. Además, desde la Casa Rosada mantendrán la atención fija en la estabilidad del mercado cambiario.

La expectativa general es que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubique nuevamente por encima de los dos puntos porcentuales. Tras la fuerte desaceleración registrada en mayo (1,5%), la inflación retomó una leve senda ascendente en el segundo semestre, consolidándose en torno al 2,3% en octubre.

Para noviembre, el consenso de las consultoras privadas y el mercado proyecta una cifra similar, que oscilaría entre el 2,3% y el 2,5%. De confirmarse, el dato quedaría por encima de los últimos registros oficiales. Por su parte, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) ya anticipa que la inflación interanual para 2025 cerraría en 30,4%. El dato oficial será difundido por el Indec el jueves 11 de diciembre a las 16.

Regreso a los mercados de deuda

En el plano financiero, la semana marcará el retorno del Ejecutivo a la captación de fondos en moneda dura. La Secretaría de Finanzas anunció para el miércoles la licitación de un bono en dólares bajo legislación local, con un plazo de 4 años y un cupón del 6,5%.

El objetivo central de la operación es acumular divisas para hacer frente a los vencimientos de enero, que superan los U$S4.200 millones. "Es una estrategia para pagar deuda vieja. Al refinanciar vencimientos, cada dólar que se compre podrá ser acumulado", explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que es una maniobra inédita desde enero de 2018.

Aunque el monto final dependerá de la tasa que convalide el mercado, el ministro aseguró que existe demanda tras las negociaciones con agentes financieros. Desde el Palacio de Hacienda señalaron que, gracias a la compresión de tasas y al resultado electoral, el Tesoro busca cubrir sus obligaciones "sin afectar las reservas netas del Banco Central".

Temas El DólarBuenos AiresCasa RosadaMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
