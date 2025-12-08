Caputo llamó a boicotear al municipio de Pilar por la suba de una tasa que encarece los precios

Caos operativo y falta de transparencia

Las cadenas de supermercados enviaron un reclamo urgente a la Secretaría de Hacienda local para denunciar la inviabilidad técnica de la medida. El municipio notificó el cambio el 3 de diciembre, con la tasa ya vigente, y dio plazo hasta el día 15 para adaptar los sistemas de facturación, un tiempo que la ASU considera insuficiente para el desarrollo y prueba de software.