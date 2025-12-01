Guía completa: todos los sectores laborales que recibirán un incremento en diciembre más el aguinaldo

Los trabajadores alcanzan diciembre con incrementos salariales de hasta el 4.2% Estos acuerdos incluyen aguinaldo y bonos no remunerativos por hasta $35.000. Dichas mejoras comienzan a revertir las pérdidas reales sufridas durante septiembre y octubre.
La disparidad de ingresos entre los diferentes sectores laborales persiste como una realidad. No obstante, el último bimestre mostró una moderada mejora del ingreso real en especial para el sector privado.
La mayoría de los acuerdos recientes contó con la aprobación de la Secretaría de Trabajo. Esto permitió recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante un tramo del año. En la primera mitad de 2025, las negociaciones colectivas quedaron limitadas por un tope de aumento cercano al 1% mensual.
Todos los sueldos de trabajadores que recibiran aumentos en diciembre
Trabajadores de la Carne (FESITCARA): Un aumento del 2.5% aplica este mes sobre sueldos de noviembre.
Empleadas Domésticas (UPACP): Nuevo incremento del 1.3% sobre salarios de noviembre. Paga un bono extraordinario no remunerativo variable según las horas trabajadas: $14.000 (más de 16 horas), $9.000 (12-16 horas) o $6.000 (hasta 12 horas).
Entidades Deportivas (UTEDYC): Incrementos diversos: 2.25% para mutuales (base septiembre), 3% para clubes de campo (base octubre). Personal de gimnasios recibe un 9% en sumas fijas no remunerativas, que se incorporan al básico en febrero de 2026.
Alimentación (FTIA): Un incremento del 2.2% corresponde al sueldo de noviembre (pago en diciembre). El aumento total hasta enero de 2026 alcanza un 7.2% acumulativo.
Trabajadores del Seguro: Cierra un acuerdo con $9.84\%$ de aumento hasta febrero de 2026. Este mes, aplica un 3.5% sobre la base salarial de octubre. Otro sector del Seguro (Capitalización y Ahorro) recibe un 2% sobre la base de noviembre.
Televisión (SATSAID): Acuerda un 2.3% de aumento, no remunerativo hasta el 31 de diciembre de 2025.
Construcción (UOCRA): Un aumento del 1.4% aplica sobre básicos de octubre. Además, entrega una suma fija no remunerativa en dos cuotas quincenales.
Bancarios: Salario inicial mínimo se fija en $1.959.956,26. Se actualiza el plus del Día del Bancario, ya cobrado en noviembre.
Turismo, Gastronómicos y Hoteleros (UTHGRA): Logra un aumento escalonado en siete tramos. También paga una gratificación extraordinaria no remunerativa en seis cuotas hasta marzo de 2026.
Maestranza (SOM): Un incremento acumulado de 9.68% hasta enero. Este mes corresponde un aumento del 0.98%.
Telefónicos (CONSITEL): Paga un 2.30% único sobre escalas de noviembre, más otro 2.30% que impacta en las remuneraciones de diciembre.
Empleados de Comercio: Cobran un 1% de incremento junto a una suma fija mensual de $40.000 hasta diciembre de 2025. Incluye call center y turismo.
Aceiteros: El salario básico inicial para peón se eleva a $2.075.186 (pago en diciembre). En enero, paga una suma no remunerativa por participación de ganancias.
Choferes de Colectivos (UTA): Salario básico en AMBA de $1.370 .000. El ingreso total, con viáticos, alcanza los $1.682.000.
Sanidad (FATSA): Aumento cercano al 6% para laboratorios (CCT 42/89), actualizando salarios desde octubre. Otras ramas esperan nuevos incrementos.
Estatales:
-PBA: No confirman aumentos este mes desde octubre; solo perciben aguinaldo.
-Nacionales: Reciben un 7% retroactivo a enero. El Mínimo Garantizado sube de $70.000 a $100.000.
-CABA: Un incremento del 5% aplica al sueldo conformado y suplementos.
Camioneros: Un incremento del 1% fija el básico de un chofer de primera en 827.898$, más adicionales.
Farmacéuticos (FATFA): Cadetes tienen un básico de $1.053.523 más sumas no remunerativas. Farmacéuticos, un básico de $1.598.22,53 más sumas.
Mecánicos (SMATA): Salario básico mayor de $1.633.051,18. Paga sumas no remunerativas variables que se incorporan a los básicos en enero de 2026.
Trabajadores del Plástico (UOYEP): Un aumento del 4.1% al básico, más una suma no remunerativa de $30.000.
Trabajadores Rurales (UATRE): Nuevos salarios mínimos: peones generales cobran $726.510,41 mensuales.
Carga y Descarga: Salarios mensuales por categoría: Operario 1, $1.337.106; Operario 4, $1.138.421.
Pasteleros: Aumento del salario básico de 4.37% y una asignación no remunerativa del 2.22%.
Mineros (AOMA): Un incremento del 1.9% este mes y 1.8% el siguiente. Salario promedio jornalizado se ubica en $1.170.000.
Despachantes de Aduana (AEDA): El básico recibe un incremento del 5%, con un inicial de $625.172,70.
Químicos: Establece un ajuste salarial actualizado por inflación. Se espera un nuevo acuerdo trimestral en enero.
Metalúrgicos (UOM): Preacuerdo de aumento remunerativo del 4.2% en noviembre, más un bono no remunerativo de $35.000 en diciembre, pendiente de homologación.
Marítimos (FESIMAF): Aumento del 3% y pago de una suma fija no remunerativa.
Vigiladores Privados: Incremento del 0.56% en noviembre. Un vigilador general cobra $1.459.00 brutos.
Encargados de Edificio (Suterh): Acuerda un remuneratorio mensual de $50.000. Personal sin vivienda recibe un 7% extra por viáticos.
Médicos Privados: Un incremento del 1.7% a la base de la hora médica de octubre, y un 1.6% para diciembre.