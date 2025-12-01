Secciones
Cuándo se arma el árbol de Navidad y por qué se hace en esa fecha

Las familias argentinas esperan con ansias los primeros días de diciembre.

Además de la significación de la fecha, cada elemento del árbol tiene su propia representación. Además de la significación de la fecha, cada elemento del árbol tiene su propia representación.
La temporada navideña llega al mundo entero con su propio clima. Aunque el hemisferio norte y el hemisferio sur viven la Navidad con temperaturas diametralmente opuestas, hay rasgos que se comparten. Entre ellos, no pueden faltar los postres, las bebidas, las comidas y las decoraciones, cuyo representante máximo e infaltable para esta fecha es el arbolito de Navidad.

Los amantes de la temporada de rojo y verde esperan con ansias la llegada de estos primeros días del mes, porque tradicionalmente es el momento en que se arman los arbolitos. Aunque algunos –sobre todo los comercios– se anticipan a la temporada, hay una fecha designada para sacarlo de las cajas en las que permanecen guardados todo el año y empezar a colocar guirnaldas y pelotitas de colores.

¿Cuándo se arma el árbol de Navidad y por qué es en esa fecha?

El día inmediatamente posterior a la primera semana de diciembre se arman los arbolitos en todo el mundo. El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, es el día en que tradicionalmente deberían empezar a colocarse las decoraciones. Pero históricamente esta fecha no tenía un origen católico, sino pagano. Con la llegada del cristianismo, se adaptaron las fechas a los seguidores de la nueva fe.

Años antes de Cristo, los celtas identificaban la fecha con el nacimiento de Frey, el dios del sol y de la fertilidad. Originalmente, el árbol era una representación del amor de Dios y la vida eterna. Con el cristianismo, el árbol triangular empezó a evocar a la Santísima Trinidad. Del mismo modo, las bolas decorativas representaban las manzanas que tomaron Adán y Eva del árbol del Paraíso.

En diciembre de 1854, el papa Pío IX advirtió que el momento del nacimiento de María –la Inmaculada Concepción– fue preservado del pecado original. Por este motivo declaró el 8 de diciembre como día ideal para armar el árbol navideño. Esta fecha fue considerada con la suficiente pureza para instaurarla como la oficial.

Qué significan los colores de los adornos navideños

Además de la significación de las bolas del árbol como representación de las manzanas del pecado original, existen otros simbolismos empleados por el catolicismo. Popularmente se cree que la estrella evoca la estrella de Belén, que guía a los reyes magos hasta el pesebre en el que nació Jesús.

Otras tradiciones consideran que los colores de las esferas navideñas tienen su propia significación, independientemente de la manzana. Un árbol debe tener entre 24 y 28 de estos adornos. El rojo serían peticiones, el plateado sería agradecimiento, el dorado las alabanzas y las azules el arrepentimiento.

