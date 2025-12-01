Cuándo se arma el árbol de Navidad y por qué se hace en esa fecha

Los amantes de la temporada de rojo y verde esperan con ansias la llegada de estos primeros días del mes, porque tradicionalmente es el momento en que se arman los arbolitos. Aunque algunos –sobre todo los comercios– se anticipan a la temporada, hay una fecha designada para sacarlo de las cajas en las que permanecen guardados todo el año y empezar a colocar guirnaldas y pelotitas de colores.