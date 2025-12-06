La empanada tucumana quedó en el ranking de los 100 mejores platos del mundo

La guía culinaria interactiva Taste Atlas acaba de publicar su ranking de los 100 mejores platos del mundo. Cientos de tucumanos se sorprendieron ayer por la tarde, cuando la enciclopedia de sabores del mundo compartió su listado del centenar de comidas más ricas. De Argentina, solo dos platos ingresaron al top de los favoritos, y la empanada tucumana superó a una comida que muchos creen invencible.
El ranking se publicó bajo el nombre “100 Best Dishes in the World”. Los Taste Atlas Awards reconocieron una centena de comidas y el primer puesto fue para un plato latinoamericano: el vori-vori paraguayo que logró una calificación de 4.64 estrellas sobre cinco. Son muchos los platos de esta parte del continente que ingresaron a la lista. Los dos argentinos quedaron entre los 50 primeros.
Top 10 Taste Atlas de los mejores platos del mundo
En el top 10 de los platos favoritos, Italia fue el país con mayor cantidad de premiados: la pizza napolitana –segundo lugar–, el tajarin al tartufo bianco d’Alba –en el tercero– y los pappardelle al cinghiale –en el décimo–. En total, se registraron tres países con cinco platos en total: los otros dos fueron el kontosouvli de Grecia –en el sexto lugar– y el Komplet Lepinja de Serbia –en el octavo–.
Además de Paraguay, el ranking reconoció a otros platos latinoamericanos, el arroz tapado de Perú, en el séptimo lugar, y la quesabirria, de México, en el noveno. De Asia fueron seleccionados el sate kambing, de Indonesia –cuarto puesto–, y el cağ kebabı de Turquía –quinto lugar–.
Taste Atlas: en qué puesto quedó la empanada tucumana
La empanada tucumana logró una valoración de 4.43 estrellas sobre cinco, lo que la dejó en el puesto 20, exactamente por detrás del pollo a la brasa de Perú. El asado argentino, la carne a la parrilla característica del país, en cambio, logró una puntuación apenas más baja, pero lo suficientemente distante como para quedar en un puesto 43. Antes figuraron otras carnes asadas como el cordero al palo y el Central Texas-style barbecue.
En otro ranking que se publicó recientemente, se nombraron las mejores 100 cocinas del mundo. El top 10 hizo justicia a los mejores platos del mundo, porque en el primer puesto quedó la cocina italiana, seguida de la griega y la peruana. El cuarto y quinto puesto fueron para Portugal y España. Los últimos cinco lugares de los mejores 10 fueron para Japón, Turquía, China, Francia e Indonesia.