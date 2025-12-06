La empanada tucumana quedó en el ranking de los 100 mejores platos del mundo

Taste Atlas: en qué puesto quedó la empanada tucumana

La empanada tucumana logró una valoración de 4.43 estrellas sobre cinco, lo que la dejó en el puesto 20, exactamente por detrás del pollo a la brasa de Perú. El asado argentino, la carne a la parrilla característica del país, en cambio, logró una puntuación apenas más baja, pero lo suficientemente distante como para quedar en un puesto 43. Antes figuraron otras carnes asadas como el cordero al palo y el Central Texas-style barbecue.