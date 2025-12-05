Los bonos en dólares extienden la suba y el riesgo país marca un mínimo de 15 días tras el anuncio de Caputo

Los bonos en dólares de la Argentina volvieron a subir este martes en Wall Street tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el retorno del país a los mercados internacionales mediante la emisión de un bono en dólares a cuatro años con una tasa del 6,5%. La noticia impulsó una baja del riesgo país, que cayó a su nivel más bajo en 15 días y se acercó nuevamente a la zona de los 600 puntos.
Bonos Globales en alza y riesgo país en retroceso
Luego del anuncio oficial, los bonos Globales registraron subas generalizadas:
Global 2046: +2%
Global 2038: +0,5%
Global 2035: +0,5%
El avance de la deuda soberana permitió que el riesgo país descendiera hacia los 620 puntos básicos, reflejando una mejora en la percepción del mercado sobre la capacidad de pago argentina.
Analistas financieros destacan que la confirmación de una nueva colocación en dólares generó un clima más favorable para los activos argentinos, impulsando compras y fortaleciendo la curva de rendimientos.
Un nuevo bono para reingresar al mercado internacional
El instrumento anunciado por Caputo será un bono bullet al 6,5%, con vencimiento en 2029, bajo legislación argentina y con licitación prevista para el próximo miércoles. Desde Adcap Grupo Financiero señalaron que la emisión se suma a otras colocaciones exitosas realizadas recientemente por compañías y provincias.
“El cupón relativamente generoso hace a este bono más atractivo que los títulos reestructurados durante la gestión Guzmán”, indicaron.
Caputo explicó que la colocación cubrirá una parte del vencimiento de enero, mientras que el resto se financiará mediante líneas bancarias (REPO) y otras fuentes aún no detalladas. Consultoras del mercado anticipan que el Gobierno optará por una emisión “de tamaño relevante” para evitar tener que convalidar una tasa mayor a la prevista. La alternativa del REPO, advierten, podría ser más costosa.
Acciones y ADRs: resultados mixtos en la jornada
En la renta variable, los ADRs argentinos en Wall Street mostraron variaciones mixtas. Entre las principales subas del día se destacó Grupo Supervielle, con incrementos de hasta 4%. En el terreno negativo se ubicaron:
Loma Negra: -3,9%
Edenor: -3,7%
Transportadora de Gas del Sur: -3,5%
En la Bolsa porteña, el S&P Merval avanzó 0,8%, hasta 3.104.477 puntos, mientras que medido en dólares ganó 0,6%, ubicándose en 2.058,88 puntos. Las mayores alzas del panel líder fueron:
Transener: +3,7%
Sociedad Comercial del Plata: +1,2%
Metrogas: +1,2%
Un mercado atento al nuevo escenario financiero
El regreso de Argentina a los mercados globales supone un cambio en la estrategia de financiamiento del Gobierno y es observado con atención por los inversores. La performance de la nueva emisión será clave para evaluar su impacto en la curva de bonos, en la estabilidad financiera y en el costo de endeudamiento del país.
La jornada dejó como resultado un mercado con bonos en alza, riesgo país a la baja y acciones con variaciones mixtas, en un contexto en el que el Ejecutivo busca consolidar su estrategia de retorno a los mercados internacionales.