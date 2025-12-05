Los bonos en dólares extienden la suba y el riesgo país marca un mínimo de 15 días tras el anuncio de Caputo

Los bonos en dólares de la Argentina volvieron a subir este martes en Wall Street tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el retorno del país a los mercados internacionales mediante la emisión de un bono en dólares a cuatro años con una tasa del 6,5%. La noticia impulsó una baja del riesgo país, que cayó a su nivel más bajo en 15 días y se acercó nuevamente a la zona de los 600 puntos.